聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵疫情繼續蔓延 南投縣鼓勵民眾檢舉違法

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供
南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供

為防堵疫情繼續蔓延，南投縣將加強稽查相關行業外，縣長林明溱並呼籲民眾檢舉違法，阻絕疫情亂竄；建設處長李正偉強調，目前全南投縣共有142家養生會館，將配合各分局派出所及相關單位，晚間啟動全面聯合稽查八大行業等場所，並於現場張貼禁止營業公告，針對南投縣各高風險場所，全面檢查從公告停止營業後，業者若違規經營將採取必要作為，不排除斷水斷電。

林明溱指出，縣府5月16日起公告八大行業停止營業當晚，他便率隊稽查5家業者，雖然業者都能配合，拉下鐵門休息，但還是呼籲相關行業，遵守規定，以免受罰，未來縣府各單位組成的聯合稽查小組，全面稽查後，將請地方公所和警察局派出所，加強後續巡查。

林明溱表示，以竹山分局取締鹿谷一位屋主深夜與親友聚會飲酒，被警方查獲室內有5人群聚一案，就是接到民眾舉報，當場更查出5人中有2名大陸籍女子，其中1名陳姓陸女領有拘留證，原本在養生館上班，養生館因疫歇業，疑應熟客之邀去聊天；另1名林姓陸女子4日才入境，14天居檢雖期滿，但違反7日自主健康管理規定私自外出，依「傳染病防治法」函送法辦。

建設處長李正偉並說，對於違規的業者，除立即移送衛生局裁罰，金額可裁罰從6萬元至30萬元不等；此外，為避免業者違規經營，呼籲全縣民眾共同檢舉不法，民眾可撥打1999為民服務專線、或向建設處工商管理科049-2225144、衛生局、警察局等單位檢舉。

南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供
南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供
南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供
南投縣府各單位已組成聯合稽查小組，全面針對縣內各八大行業者等高風險場所展開稽查，並於現場張貼禁止營業公告。圖／南投縣政府提供

衛生局 林明溱 警察

延伸閱讀

南投加重八大行業違規處分 副縣長中午出動宣導禁內用

南投縣長帶隊突襲檢查八大行業 停業率百分百

南投縣歲計賸餘23億 6年財政缺口大減近百億元

南投市和興坑排水坍方 林明溱會勘要求加高護岸改善

相關新聞

防堵疫情繼續蔓延 南投縣鼓勵民眾檢舉違法

為防堵疫情繼續蔓延，南投縣將加強稽查相關行業外，縣長林明溱並呼籲民眾檢舉違法，阻絕疫情亂竄；建設處長李正偉強調，目前全南...

向醫護致敬 彰化溪湖大竹里募物資感謝兩醫院醫護

彰化縣新冠肺炎確診病例以溪湖鎮最多，確診者家屬透過溪湖鎮大竹里辦公室向醫護人員致謝，大竹里辦公室因而集結公司企業勸募食品...

台中快篩6000人陳時中關注 盧秀燕：找出真相寧嚴勿鬆

中央防疫指揮中心指揮官陳時中等人，提到部分地區並不嚴重但進行快篩，可能會造成偽陽性等。台中市長盧秀燕在防疫會議直播時回應...

獨／台中警、消8千人僅3%打疫苗 基層喊：何時再開放

新冠肺炎確診病例數從15日以來，持續增加，台中市截至今天中午為止，也已有32名確診病例，不過第一線配合防疫工作的警、消人...

竹山公所防疫無國界 製作越南標語及廣告宣傳車宣導

基於南投竹山鎮內越南外勞占外籍來台工作數的多數，鎮公所上午特別製作越南宣導標語以及錄製宣傳車，加強宣導防疫規定，減少防疫...

馬文君號召志工自製防護面罩 贈前線防疫人員

本土疫情嚴峻，南投縣昨更單日爆8例確診，立委馬文君為強化第一線防疫，號召數十名志工以泡綿、雙面膠、鬆緊帶及透明投影片等材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。