防堵疫情繼續蔓延 南投縣鼓勵民眾檢舉違法

為防堵疫情繼續蔓延，南投縣將加強稽查相關行業外，縣長林明溱並呼籲民眾檢舉違法，阻絕疫情亂竄；建設處長李正偉強調，目前全南投縣共有142家養生會館，將配合各分局派出所及相關單位，晚間啟動全面聯合稽查八大行業等場所，並於現場張貼禁止營業公告，針對南投縣各高風險場所，全面檢查從公告停止營業後，業者若違規經營將採取必要作為，不排除斷水斷電。

林明溱指出，縣府5月16日起公告八大行業停止營業當晚，他便率隊稽查5家業者，雖然業者都能配合，拉下鐵門休息，但還是呼籲相關行業，遵守規定，以免受罰，未來縣府各單位組成的聯合稽查小組，全面稽查後，將請地方公所和警察局派出所，加強後續巡查。

林明溱表示，以竹山分局取締鹿谷一位屋主深夜與親友聚會飲酒，被警方查獲室內有5人群聚一案，就是接到民眾舉報，當場更查出5人中有2名大陸籍女子，其中1名陳姓陸女領有拘留證，原本在養生館上班，養生館因疫歇業，疑應熟客之邀去聊天；另1名林姓陸女子4日才入境，14天居檢雖期滿，但違反7日自主健康管理規定私自外出，依「傳染病防治法」函送法辦。