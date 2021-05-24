向醫護致敬 彰化溪湖大竹里募物資感謝兩醫院醫護

彰化縣新冠肺炎確診病例以溪湖鎮最多，確診者家屬透過溪湖鎮大竹里辦公室向醫護人員致謝，大竹里辦公室因而集結公司企業勸募食品，今天捐贈給衛福部彰化醫院和彰化秀傳醫院，謝謝醫護人員這段期間為溪湖鎮付出相當大的防疫心力。

今天下午衛福部彰化醫院、彰化秀傳醫院派車到大竹里辦公室，大竹社區理事長楊儒斌和大竹里民把物資搬上車；秀傳社區健康中心副院長江昀蔚說，最近醫護人員忙翻天，除了原有的醫療服務，每天面對新增公費和自費篩檢的服務，醫護人員都要提高防護警戒，加倍辛苦，溪湖鎮大竹里辦公室和公司企業的行動讓醫護人員感到窩心。

溪湖鎮大竹里長也是彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺說，多名確診者和家屬是他的好友，與他熟識，目前住院或居家隔離，無法表達具體謝意，只好透過電話請他代為向忙碌的衛福部彰化醫院院長曾孔彥、秀傳醫院副院長江昀蔚、中華民國醫師公會全國聯合會理事廖慶龍及所屬醫護人員道謝。

何炳樺表示，確診者和家屬的心意給他靈感，因此發起向醫護人員致敬的回饋活動，得到台中啡天然企業有限公司董事長唐懷劭捐出1500包耳掛式咖啡包、銘人堂手工麻薯董娘陳淑琴捐10大包蘇打餅乾、台中世勤誠旅行社董事長劉志輝捐30箱鋁箔包牛奶和15大包蘇打餅乾，他和張茂任合捐12大箱進口蘋果。