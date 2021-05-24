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彰化員林市封四籃球場籃框 避免學生民眾群聚運動
彰化縣確診個案已96人，疫情嚴峻，員林市長游振雄表示，今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球，希望大家共體時艱非必要不要外出。
彰化縣今天新增12個確診病例中，有6例是員林市莒光路某養生會館護膚小姐，讓員林市疫情再升溫，清潔隊一周來已持續加強消毒，明後天國軍化學兵也將支援員林市進行大消毒。
為避免群聚，員林公所就連運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場也拉起封鎖線，公所體育所還加強進行監視器監控，若有人到球場群聚，會勸阻，但還是有少部分民眾會跨越封鎖線入內「偷打球」。
由於有民眾也投書到市長信箱，耽心學生因不用去學校，反而戶外聚集打球，希望不要開放籃球場。
公所體育所長黃玉如表示，今起公所將包括公19晴雨球場6個籃球場共有12座籃球框，公15的4個球場有8個籃球框、公20的3個球場、三和公園的2個球場等籃球框全部綁起來，並貼出公告暫停使用，由於公所人力有限，其他球場的籃球架也會視疫情狀況封用。
黃玉如說，如果怕孩子在家悶壞，也可在家跟著網路上有許多運動教學，跟著做運動，也能保持身體健康提升免疫力。
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