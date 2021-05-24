聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化員林市封四籃球場籃框 避免學生民眾群聚運動

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球。圖／員林公所提供
員林市今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球。圖／員林公所提供

彰化縣確診個案已96人，疫情嚴峻，員林市長游振雄表示，今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球，希望大家共體時艱非必要不要外出。

彰化縣今天新增12個確診病例中，有6例是員林市莒光路某養生會館護膚小姐，讓員林市疫情再升溫，清潔隊一周來已持續加強消毒，明後天國軍化學兵也將支援員林市進行大消毒。

為避免群聚，員林公所就連運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場也拉起封鎖線，公所體育所還加強進行監視器監控，若有人到球場群聚，會勸阻，但還是有少部分民眾會跨越封鎖線入內「偷打球」。

由於有民眾也投書到市長信箱，耽心學生因不用去學校，反而戶外聚集打球，希望不要開放籃球場。

公所體育所長黃玉如表示，今起公所將包括公19晴雨球場6個籃球場共有12座籃球框，公15的4個球場有8個籃球框、公20的3個球場、三和公園的2個球場等籃球框全部綁起來，並貼出公告暫停使用，由於公所人力有限，其他球場的籃球架也會視疫情狀況封用。

黃玉如說，如果怕孩子在家悶壞，也可在家跟著網路上有許多運動教學，跟著做運動，也能保持身體健康提升免疫力。

員林市今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球。圖／員林公所提供
員林市今天起將公19等4個籃球場籃框也封起來，避免學生和民眾群聚打球。圖／員林公所提供
彰化縣今天新增12個確診病例中，有6例是員林市莒光路某養生會館護膚小姐，讓員林市疫情再升溫，明後天國軍化學兵也將支援員林市進行大消毒。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣今天新增12個確診病例中，有6例是員林市莒光路某養生會館護膚小姐，讓員林市疫情再升溫，明後天國軍化學兵也將支援員林市進行大消毒。圖／彰化縣衛生局提供

員林 疫情

延伸閱讀

田中、員林確診者足跡多 化學兵展開三天大消毒

鄭文燦拆籃框 包正豪：作秀、演很大

鄭文燦拆籃框現場照外流！網一看全傻眼：可以罰了？

確診者足跡到員林 員林店家暫停營業近五成

相關新聞

防堵疫情繼續蔓延 南投縣鼓勵民眾檢舉違法

為防堵疫情繼續蔓延，南投縣將加強稽查相關行業外，縣長林明溱並呼籲民眾檢舉違法，阻絕疫情亂竄；建設處長李正偉強調，目前全南...

向醫護致敬 彰化溪湖大竹里募物資感謝兩醫院醫護

彰化縣新冠肺炎確診病例以溪湖鎮最多，確診者家屬透過溪湖鎮大竹里辦公室向醫護人員致謝，大竹里辦公室因而集結公司企業勸募食品...

台中快篩6000人陳時中關注 盧秀燕：找出真相寧嚴勿鬆

中央防疫指揮中心指揮官陳時中等人，提到部分地區並不嚴重但進行快篩，可能會造成偽陽性等。台中市長盧秀燕在防疫會議直播時回應...

獨／台中警、消8千人僅3%打疫苗 基層喊：何時再開放

新冠肺炎確診病例數從15日以來，持續增加，台中市截至今天中午為止，也已有32名確診病例，不過第一線配合防疫工作的警、消人...

竹山公所防疫無國界 製作越南標語及廣告宣傳車宣導

基於南投竹山鎮內越南外勞占外籍來台工作數的多數，鎮公所上午特別製作越南宣導標語以及錄製宣傳車，加強宣導防疫規定，減少防疫...

馬文君號召志工自製防護面罩 贈前線防疫人員

本土疫情嚴峻，南投縣昨更單日爆8例確診，立委馬文君為強化第一線防疫，號召數十名志工以泡綿、雙面膠、鬆緊帶及透明投影片等材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。