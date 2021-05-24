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台中快篩6000人陳時中關注 盧秀燕：找出真相寧嚴勿鬆

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，防疫危機控管寧嚴勿鬆！圖／取自臉書
台中市長盧秀燕表示，防疫危機控管寧嚴勿鬆！圖／取自臉書

中央防疫指揮中心指揮官陳時中等人，提到部分地區並不嚴重但進行快篩，可能會造成偽陽性等。台中市盧秀燕在防疫會議直播時回應，台中是針對指標嚴重的傳播鏈，設置前進指揮所與快篩等措施，這是為了盡早精準採取因應措施，她身為市長必須保護市民，危機控管須還原真相且「寧嚴勿鬆！」

台中市今天發生西屯區泰安國小附幼一名女性廚工（案4735）到過彰化用餐染疫，且住家就在學校近。一家四口中先生、女兒先後確診，兒子還在採檢留觀，其中先生是食品廠長。

因女廚工負責幼兒園的早餐與點心，有接觸老師與學生，市府也收到醫院通報，泰安幼兒園的老師也確診。市府隨即在泰安國小成立前進指揮所，由衛生局副局長陳南松擔任指揮官，60名防疫人員同步為泰安師生、家人等進行快篩。

盧秀燕指出，在重點染疫傳播鏈的所在設指揮所並快篩，但這並不是普篩。衛生局長曾梓展說，前後共快篩了6000多名，其中PCR確診4人，如果沒有醫療單位等協助快篩，讓市府團隊可盡快因應，後日難料。

盧秀燕強調，她感謝陳時中稍早在記者會中給台中指導，並說明她對快篩的看法，首先，台中並非在進行普篩，而是有風險的地方，比如平等國小、朝陽大學、今天的泰安國小附設幼兒園有去快篩，再來進行PCR檢驗確認；第二，附近周遭的居民、師生都贊同此事，也能安定民心，希望中央能體諒當地民情。第三，保護台中，保護市民是台中市政府的責任。第四，台中市政府會針對疫情，滾動式檢討，快篩站的設立也會來做調整。

台中市 衛生局 幼兒園 陳時中 盧秀燕

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