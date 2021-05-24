竹山公所防疫無國界 製作越南標語及廣告宣傳車宣導
基於南投竹山鎮內越南外勞占外籍來台工作數的多數，鎮公所上午特別製作越南宣導標語以及錄製宣傳車，加強宣導防疫規定，減少防疫破口。
鎮長陳東睦表示，南投縣COVID-19確診個案來到10例，目前竹山無確診病例，大家先不必恐慌，為宣導無國界、更加落實防疫措施，有鑑於網路上民眾有看到鎮內有外勞群聚未戴口罩，為了能打破語言溝通，今天緊急製作該外勞的宣導標語，以及請新住民來錄製防疫影音，讓新住民在竹山同樣能了解最新的防疫規定。
竹山鎮公所指出，為了防堵COVID-19疫情，從即日起就開始針對鎮內外勞可能群聚的點加強宣傳車廣播，讓防疫不要因為語言而斷層了。此外，針對鎮內的電視牆宣導，也特別針對新住民設計專屬防疫標語，希望大家能夠共體時艱，一起攜手共抗病毒，維護竹山美好家園。
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