馬文君號召志工自製防護面罩 贈前線防疫人員

本土疫情嚴峻，南投縣昨更單日爆8例確診，立委馬文君為強化第一線防疫，號召數十名志工以泡綿、雙面膠、鬆緊帶及透明投影片等材料，趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將優先送給醫護、警消及清潔人員使用，盼降低其染疫機會。

馬文君指出，本土疫情升級，口罩、酒精等醫療器材用量大增，醫護、警消及清潔人員都是在第一線與民眾，甚至患者接觸的人員，除了口罩遮住口、鼻，更需要防護面罩保護眼耳口鼻，防止口水飛沫噴濺感染，去年就動員自製防護面罩。

而因今年疫情比去年更加嚴峻，馬文君再次動員當地數十位志工趕製「簡易防護面罩」，她說，這些志工有有退休教師、家庭主婦，也有在家顧孫的阿嬤，主要由她出資買材料，與志工分工合作準備材料，再統一組裝，目前已趕製2000個。

馬表示，材料部份與去年一樣，主要由她出資購買，部分志工也捐一些，泡棉材料則由熱心廠商贊助，而今年因有室內5人群聚禁令，改以生產線在家分工，有人剪泡棉、剪鬆緊帶、貼雙面膠帶，最後由1組人員進行黏貼裝釘完成。

志工林冠岐說，防疫期間，民眾宅在家別出門，對防疫就是最大的幫助，而閒在家也能動手做公益，像是協助做防護面罩就很好，志工裡面甚至有高齡90多歲的阿嬤、罹癌患者、學生等，大家都很感謝第一線人員為了防疫堅守崗位。