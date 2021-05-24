聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬文君號召志工自製防護面罩 贈前線防疫人員

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
立委馬文君（左）號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將優先送給醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君（左）號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將優先送給醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供

本土疫情嚴峻，南投縣昨更單日爆8例確診，立委馬文君為強化第一線防疫，號召數十名志工以泡綿、雙面膠、鬆緊帶及透明投影片等材料，趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將優先送給醫護、警消及清潔人員使用，盼降低其染疫機會。

馬文君指出，本土疫情升級，口罩、酒精等醫療器材用量大增，醫護、警消及清潔人員都是在第一線與民眾，甚至患者接觸的人員，除了口罩遮住口、鼻，更需要防護面罩保護眼耳口鼻，防止口水飛沫噴濺感染，去年就動員自製防護面罩。

而因今年疫情比去年更加嚴峻，馬文君再次動員當地數十位志工趕製「簡易防護面罩」，她說，這些志工有有退休教師、家庭主婦，也有在家顧孫的阿嬤，主要由她出資買材料，與志工分工合作準備材料，再統一組裝，目前已趕製2000個。

馬表示，材料部份與去年一樣，主要由她出資購買，部分志工也捐一些，泡棉材料則由熱心廠商贊助，而今年因有室內5人群聚禁令，改以生產線在家分工，有人剪泡棉、剪鬆緊帶、貼雙面膠帶，最後由1組人員進行黏貼裝釘完成。

志工林冠岐說，防疫期間，民眾宅在家別出門，對防疫就是最大的幫助，而閒在家也能動手做公益，像是協助做防護面罩就很好，志工裡面甚至有高齡90多歲的阿嬤、罹癌患者、學生等，大家都很感謝第一線人員為了防疫堅守崗位。

馬文君則說，目前已趕製完成2000個「簡易防護面罩」，首批送給面對防疫的第一線醫護、員警、消防及清潔人員，希望他們執勤時除了戴口罩，再多加一層防護罩，減少飛沫接觸眼耳口鼻機會，守住健康繼續守護台灣，後續也將持續趕製。

立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君（右1）號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供
立委馬文君（右1）號召志工趕製2000個「簡易防護面罩」，首批將送醫護、警消及清潔人員使用。圖／馬文君立委服務處提供

馬文君 疫情 口罩

延伸閱讀

北市社會局設捐款專戶 用於快篩試劑、防疫住宿

韓退役軍官在烤肉街洩潛艦國造內情？海軍證實他遭解約

影／感動！南投埔里農民組車隊 橫掃全鎮助消毒

防疫升級　馬文君：消毒化學兵應比照醫護優先打疫苗

相關新聞

防堵疫情繼續蔓延 南投縣鼓勵民眾檢舉違法

為防堵疫情繼續蔓延，南投縣將加強稽查相關行業外，縣長林明溱並呼籲民眾檢舉違法，阻絕疫情亂竄；建設處長李正偉強調，目前全南...

向醫護致敬 彰化溪湖大竹里募物資感謝兩醫院醫護

彰化縣新冠肺炎確診病例以溪湖鎮最多，確診者家屬透過溪湖鎮大竹里辦公室向醫護人員致謝，大竹里辦公室因而集結公司企業勸募食品...

台中快篩6000人陳時中關注 盧秀燕：找出真相寧嚴勿鬆

中央防疫指揮中心指揮官陳時中等人，提到部分地區並不嚴重但進行快篩，可能會造成偽陽性等。台中市長盧秀燕在防疫會議直播時回應...

獨／台中警、消8千人僅3%打疫苗 基層喊：何時再開放

新冠肺炎確診病例數從15日以來，持續增加，台中市截至今天中午為止，也已有32名確診病例，不過第一線配合防疫工作的警、消人...

竹山公所防疫無國界 製作越南標語及廣告宣傳車宣導

基於南投竹山鎮內越南外勞占外籍來台工作數的多數，鎮公所上午特別製作越南宣導標語以及錄製宣傳車，加強宣導防疫規定，減少防疫...

馬文君號召志工自製防護面罩 贈前線防疫人員

本土疫情嚴峻，南投縣昨更單日爆8例確診，立委馬文君為強化第一線防疫，號召數十名志工以泡綿、雙面膠、鬆緊帶及透明投影片等材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。