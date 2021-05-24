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竹山泰國飲食雜貨店 6人群聚送辦裁罰
南投縣新住民人數不少，面對疫情各分局加強查察下，竹山分局昨晚8時許查獲5名泰國籍移工聚在陳姓泰國籍人士經營的泰國飲食雜貨店內，6人群聚喝酒聊天，明顯違反中央三級警戒的人數限制，當場依違反傳染病防治法67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰的規定，函報衛生局裁罰。
竹山分局指出，轄區內易群聚的高風險場所不少，為強化中央防疫工作及南投縣政府防疫規定，繼前一天於鹿谷地區查獲民眾在屋內群聚喝酒聊天違反規定後，昨天又在竹山地區陳姓泰國籍屋主經營泰國飲食雜貨店內，查獲6人在飲食雜貨店內群聚喝酒聊天，除陳姓屋主外，均為竹山地區從事工作外籍移工。
竹山分局並說，配合南投縣政府最新公告，將持續針對轄區內養生館、卡拉ok、KTV等公告停止營業之高風險場所，及群眾易聚集場所加強查訪，嚴防防疫破口，維護國人健康。也籲請民眾，現在為疫情警戒標準第3級，民眾除外出時應全程佩戴口罩外，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違反者依《傳染病防治法》第37條暨第67條之規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
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