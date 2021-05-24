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萬華茶館女轉戰南投 再爆會館負責人還有其他店

聯合報 / 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
南投縣草屯鎮東方紅時尚會館內有7名陪侍小姐染疫，且均來自萬華地區。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮東方紅時尚會館內有7名陪侍小姐染疫，且均來自萬華地區。圖／本報資料照

南投縣草屯鎮東方紅時尚會館昨爆出已有7人確診，9名員工則隔離觀察中，而確診7人全是來自萬華的茶館女陪侍，是由經紀公司安排轉戰南投，提供陪唱、聊天、喝酒服務，今再被爆出，該會館負責人旗下還有其他會館，引發地方關注。

南投衛生局長黃昭郎今則在南投縣防疫記者會澄清說明，經查確認21日確診2名是外縣市來的散戶小姐，一個萬華來的，一個長春路來的，而萬華的小姐曾與當地確診者接觸，研判應是感染源，進而會傳染給其他員工，小姐並非都來自萬華。

知情人士說，東方紅時尚會館4月才開幕，裝潢氣派富麗，一樓是K歌包廂，有陪侍小姐提供陪唱、聊天、喝酒，2樓有提供按摩服務，女陪侍本國、外籍都有，但大部分中國、越南居多，小姐不定期會換，像在南投爆確診的就是萬華下來的。

畢竟去尋歡客也愛嘗鮮，因此酒店、茶館固定一段時間就會換檔，像這次東方紅染疫這群小姐，就是由經紀公司一整票從萬華帶下來，聽說大多都是中國、越南的，年紀稍長，但手腕好，「也很會按摩」，評價還不錯，沒想到也被疫情波及。

而草屯東方紅會館小姐爆出群聚確診後，沒受波及的小姐鳥獸散，不敢在店內多做停留，但仍有少數小姐因沒地方可去，只好繼續待在店內，網路也出現討論，甚至有網友肉搜會館相關資訊，進一步查到，該會館負責人在南投還有其他會館。

據了解，東方紅會館負責人在草屯除了東方紅，還有1家時尚SPA會館、1家養生館，竹山鎮、南投市也各有1家養生館，旗下共有5家店，網友憂心染疫小姐在各店互通流動，造成更大防疫破口，紛轉傳提醒有去過要留意，甚至自主隔離。

但經查證，草屯養生館已歇業，竹山、南投市2店負責人易主換人，僅剩同在草屯SPA會館，附近鄰居說，這會館跟東方紅是同老闆，不確定小姐有沒有互相調來調去，但15日停業後就沒人出入了，只是另一家店爆確診，很難讓人不擔心。

南投衛生局則強調，南投縣15日就下令八大行業停業，因擔憂消費染疫發生在停業前，才擴大呼籲消費者自主管理，甚至通報採檢，有關該會館員工及消費者疫調都在持續調查了解，相關環境也已清消，民眾無須過度擔心；縣警局下午也將針對縣內八大行業查察狀況做出說明。

南投縣東方紅會館爆出群聚感染後，昨深夜進行環境清潔消毒。圖／讀者提供
南投縣東方紅會館爆出群聚感染後，昨深夜進行環境清潔消毒。圖／讀者提供
東方紅會館爆確診，網友肉搜會館資訊發現負責人還有其他會館，憂染疫小姐各店流動，紛轉傳提醒要自主隔離。圖／讀者提供
東方紅會館爆確診，網友肉搜會館資訊發現負責人還有其他會館，憂染疫小姐各店流動，紛轉傳提醒要自主隔離。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮東方紅時尚會館內有7名陪侍小姐染疫，且均來自萬華地區。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮東方紅時尚會館內有7名陪侍小姐染疫，且均來自萬華地區。圖／本報資料照
南投縣東方紅會館負責人旗下還有一間時尚SPA時尚會館，主要提供按摩服務。圖／讀者提供
南投縣東方紅會館負責人旗下還有一間時尚SPA時尚會館，主要提供按摩服務。圖／讀者提供
南投縣東方紅會館爆出群聚感染，昨深夜進行環境清潔消毒，店內小姐幫忙開門，且在外等候。圖／讀者提供
南投縣東方紅會館爆出群聚感染，昨深夜進行環境清潔消毒，店內小姐幫忙開門，且在外等候。圖／讀者提供

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