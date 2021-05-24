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南投加重八大行業違規處分 副縣長中午出動宣導禁內用
針對草屯東方紅會館造成南投縣確診個案大幅增加，縣長林明溱不只公告餐飲業禁止提供現場飲食，衛生局並指出，未免民眾密集接觸，造成疫情擴散，建議業者可實聯制外送、外帶外，全面禁止內用，並強調即日起各八大行業若違規營業，將給予6萬元以上、30萬元以下的「加重」處分。
南投縣面對連續3天確診個案，從零的淨土、一口氣增加到10例，縣長林明溱不得不緊急公告，自即日起至6月8日止，餐飲業禁止提供現場飲食，可實聯制外送、外帶，雖然中央三級警戒停課只到5月28日，禁內用規定仍延長到6月8日。
南投縣政府公告實施場域，包括餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類提供現場餐飲之場所；衛生局提醒違反且拒絕改善者，得依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
南投縣防疫指揮官陳正昇並說，針對縣內養生會館、娃娃機、按摩、歌唱廣場等八大行業，除要求各分局嚴格查緝裁罰外，將「加重」裁罰力度，以防止疫情擴散外，也防止北部特種行業小姐外逃外縣市謀生營業。
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