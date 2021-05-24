台中慈濟醫院啟用視訊門診 防疫期看病零接觸

因應疫情升溫，台中慈濟醫院配合健保署推出「視訊門診」，照顧嬰兒不便出門的婦女，透過視訊確認胃鏡檢查報告；腰部不適的年長男性也安排進一步檢查，醫病雙方都肯定「零接觸」的視訊門診方便，又可降低感染風險。

健保署全面放寬視訊門診服務，台中慈濟醫院配合，家庭醫學科醫師李宜軒門診，一名婦女透過網路上線，想了解胃鏡檢查報告結果，醫師詳細說明報告結果、未來治療方式，並針對病人疑問進一步解釋，他表示，視訊門診流程扣除聯絡時間，跟平時門診實際問診病人的時間差不多，疫情期間，最大好處是沒有飛沬與面對面接觸的疑慮。

視訊問診也得到病人高度肯定，問診婦女說，自己正在照顧才4個月大的嬰兒，進入醫院難免會擔心，能零接觸就知道檢查結果，而且醫師說明都十分詳細，真的很方便。

另一位年長男性腰部不適，由子女協助，掛腎臟內科醫師楊洵視訊門診，醫師透過影像詢問「哪側不舒服？」、「敲打才會痛嗎？」、「有沒有解尿困難？」最後建議安排進一步檢查以確認病因，病人原本擔心，經過醫師細心問診，安心不少。

醫師楊洵指出，防疫期間，簡單症狀處理靠問診就可以得到病人詳盡的記錄，如果常規拿藥就更方便，知道關鍵症狀有沒有變化，病人不跑醫院，大家保持距離，對病人與醫師都非常方便。

台中慈濟醫院醫事室主任饒玲瑜表示，視訊門診服務透過電話或網路掛號，就有專人聯絡，加入Line好友後，病人可以在家透過視訊，不必奔波到醫院，醫師完成門診程序後會把病人的批價單放在櫃檯，家人3日內拿病人健保卡到櫃檯報到，完成批價交費再領藥。視訊門診服務目前開放到5月28日。