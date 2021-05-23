捐1萬5千劑快篩試劑 台中金手獎企業齊心助抗疫

國內疫情嚴峻，快篩試劑需求量高，台中市金手獎得獎廠商協進會在創會會長柯朝枝與理事長洪欽瑞號召，以及20餘家廠商響應下，今捐贈1萬5千劑人份的快篩試劑給台中市政府，協助對抗疫情。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，金手獎由市府指導舉辦，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成。值此疫情難關，能第一時間捐贈1萬5千份試劑，補足快篩能量，肯定這些優質企業回饋社會。

洪欽瑞表示，獲獎企業皆是在台中長期耕耘的優質企業，企業員工和家庭也都在台中，本著取之於社會，用之於社會的精神，企業應該和台中共榮共好，此次高達20餘家企業參與此次捐贈，齊心挺台中。

出身醫藥界，擔任井田製藥公司董事長的柯朝枝指出，金手獎獲獎人員均經嚴格遴選產生，獎項評選指標中，社會責任占15%比例，此次捐贈快篩試劑就是最實質的企業社會責任展現，感謝市府長期對在地企業和金手獎的支持，呼籲更多企業一同響應。

此次響應捐贈的熱心企業有青輔實業、馥民實業、永德興、欣閣興業、鈺達工業、油順精密、長松食品、昆富工業、亮宇油封、裕祥精機、宜瑪工業、台萬工業、順心企業、高鐵工業、俊益鋼鐵、僑光鐵工廠、智茂科技、琪泰工業、鐵碳企業、正鎘工業、鑫偉成機械、仕興機械、大雅廚具、井田製藥。

台中市金手獎得獎廠商協進會表示，此次捐出的1萬5千份快篩試劑由國光生技子公司安特羅生物科技所研發製造，檢測15分鐘內即可得知結果，該試劑對於目前流行的英國變異株具優異辨識度，將全數投入台中市快篩站統籌運用，守護市民健康。