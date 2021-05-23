聽新聞
test
0:00 / 0:00
員林藤山步道人少了、K歌站關門 運動也要戴口罩
彰化縣目前累積新冠肺炎確診者77人，到萬華賣水果的盤商、歌唱班等衍生的染疫鏈已達62人，其中衛生局公佈的確診者足跡也有到員林市藤山步道，由於藤山步道有3處投幣K歌站，最近都已關門，原本是假日熱門登山步道，目前也只有零星民眾。
COVID-19疫情已是第三級警戒，為了防堵疫情，中央指揮中心希望全民非必要不要出門，但昨天北部也發現陽明山等郊外湧入人潮，仍有不少民眾認為郊外是戶外比較沒關係，而且悶在家裡太多天了，得出外透透氣，由於停車場都停滿車，陽明山國家公園緊急封閉園區內涼亭及休憩據點。
而員林市藤山步道是員林與鄰近鄉鎮民眾喜歡運動的步道，平常還有投幣K歌站，聚集愛K歌的民眾，不過彰化縣某鄉鎮歌唱班染疫20多人，讓大家震驚，早已沒人敢去K歌，投幣K歌站都已暫停營業。
員林警方也加強到藤山步道宣導，即使民眾上山運動也得戴口罩，否則依規定要罰3000到1萬5000元，警方表示，這二天假日，藤山步道已沒有人潮，只有零 星運動民眾，會加強宣導運動民眾也要戴口罩。
彰化縣一位平常喜歡登山的梁小姐說，前幾天疫情都已相當緊張了，看到有網友還在po去合歡山等地登山的照片都覺得很生氣，還說「山上空氣流通，這時去山上最安全了」，她真的覺得「母湯哦」，當時有些山友也在群組阻止想去爬山的人，還被指責為「正義魔人」，她知道有些人真的有「登山癌」，但希望大家真的要共體時艱，宅在家就好，保護自己也保護別人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言