員林藤山步道人少了、K歌站關門 運動也要戴口罩

彰化縣目前累積新冠肺炎確診者77人，到萬華賣水果的盤商、歌唱班等衍生的染疫鏈已達62人，其中衛生局公佈的確診者足跡也有到員林市藤山步道，由於藤山步道有3處投幣K歌站，最近都已關門，原本是假日熱門登山步道，目前也只有零星民眾。

COVID-19疫情已是第三級警戒，為了防堵疫情，中央指揮中心希望全民非必要不要出門，但昨天北部也發現陽明山等郊外湧入人潮，仍有不少民眾認為郊外是戶外比較沒關係，而且悶在家裡太多天了，得出外透透氣，由於停車場都停滿車，陽明山國家公園緊急封閉園區內涼亭及休憩據點。

而員林市藤山步道是員林與鄰近鄉鎮民眾喜歡運動的步道，平常還有投幣K歌站，聚集愛K歌的民眾，不過彰化縣某鄉鎮歌唱班染疫20多人，讓大家震驚，早已沒人敢去K歌，投幣K歌站都已暫停營業。

員林警方也加強到藤山步道宣導，即使民眾上山運動也得戴口罩，否則依規定要罰3000到1萬5000元，警方表示，這二天假日，藤山步道已沒有人潮，只有零 星運動民眾，會加強宣導運動民眾也要戴口罩。