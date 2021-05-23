台中24企業捐15分鐘快篩劑1.5萬份 對英國變株辨識度高

國內疫情爆不停，快篩試劑需求量提高，台中市金手獎得獎廠商協進會中有24家廠商，捐贈1萬5千人份的快篩試劑，助市府抗疫。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，金手獎得獎廠商協進會的會員都是曽獲金手獎企業，在創會會長柯朝枝丶理事長洪欽瑞號召下，原初步募集1萬劑，廠商熱烈響應，共捐贈1萬5千人份的快篩試劑，助台中市政府補足快篩能量。

柯朝枝是井田製藥公司的董事長，他指出，金手獎評選指標中，社會責任占15%，此次捐贈快篩試劑就是企業盡社會責任，呼籲更多企業響應。

台中市金手獎得獎廠商協進會表示，1萬5千份快篩試劑由國光生技子公司安特羅生物科技所研發製造，檢測15分鐘內即可得知結果，該試劑對目前流行的英國變異株具優異辨識度，將全數投入台中市快篩站統籌運用，守護市民健康。

響應捐贈熱心企業包含青輔實業、馥民實業、永德興、欣閣興業、鈺達工業、油順精密、長松食品、昆富工業、亮宇油封、裕祥精機、宜瑪工業丶台萬工業、順心企業、高鐵工業、俊益鋼鐵、僑光鐵工廠、智茂科技、琪泰工業、鐵碳企業、正鎘工業、鑫偉成機械、仕興機械、大雅廚具、井田製藥。