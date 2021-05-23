朝陽夜唱傳播化學兵消毒大作戰 學生：聞漂白水味安心

朝陽科技大學夜唱團形成傳播鏈，1168名師生快篩丶其中29名進一步PCR核酸檢測後全數確認陰性。台中市環保局與十軍團化學兵群接受全面消毒確定病例足跡及校園周遭，越籍學生説：校園空氣的漂白水味道令人安心。

朝陽科大越南籍境外生阮同學指出，感謝環保局丶學校及支援的國軍3天來徹底執行校園內外消毒作業，在這段疫情緊繃時刻「空氣中淡淡的漂白水味，是安心的味道。」

環保局長陳宏益表示，防疫消毒大隊連續3天跨區支援，近200位同仁已於霧峰地區確診個案足跡點周遭、朝陽科大當地區里及周邊人潮密集區域沿街執行地毯式清消，並特別提出申請36化學兵支援校內快篩站等高風險地區清消任務，與防疫消毒大隊聯手出擊，一同抗疫。

陸軍十軍團昨日派遣36化學兵群，包含15名官兵、6台背負式消毒器及中型戰術輪車等機具，由楊中校及黃中尉率隊，前進朝陽科大支援校園內部重點區域全面清消，範圍包括快篩站、教職員辦公區、教室、宿舍及餐廳等區域，從黃昏一直消毒到夜晚，每位官兵都盡可能地把每個角落都消毒乾淨，確保師生安全無虞。

台中市政府20日起在朝陽校區設前進指揮所及快篩站，連日為1168名師生快篩，共29人是快篩陽性個案，再經進一步PCR核酸檢測，全數確認為陰性。