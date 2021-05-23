一個沒戴好一個給罩不戴 彰化取締未戴口罩開張了

5月19日起，新冠肺炎疫情提升為第3級警戒，規定出門必須戴口罩，但彰化縣都是採勸導方式，未正式開罰，直到昨天，彰化警分局連續針對兩位不聽勸導民眾，各開發一張告發單，已移請衛生局裁處，可處3000元到1萬5000元罰單，可望成了彰化縣首兩件因未戴口罩吃下罰單的案件。

彰化縣針對民眾未戴口罩只是先行勸導，並由各鄉鎮市成立「口罩宣導隊」，且為擴大宣導效果，讓縣民及平常沒有使用手機或電腦的老人家也能收到訊息，縣府還特別錄製防疫宣傳帶，啟用宣傳車到8大生活圈宣傳，並透過全縣589村里長利用村里廣播喇叭及宣傳車協助宣傳，彰化縣警察局也動用員警宣傳，不過，迄今仍未開出罰單。

彰化警分局民生路派出所所長吳宗翰昨天上午持大聲公，帶隊到三民市場，宣導民眾戴好口罩，見到一名攤商未戴口罩即上前勸導，要他戴上口罩，沒想到員警一轉身，這名攤商就把口罩拉到下巴，不聽勸導，員警 繞了一圈，看到他依然故我，不遵守防疫規定，員警直接開立一張告發單給他 。

昨天下午，民生路派出所接獲報案，指彰化火車站前廣場有民眾未戴口罩 ，員警立即趕到現場勸導，還給了他一個口罩，沒想到過沒多久，又接到民眾報案同地點有人未口罩，員警到場，發現是同一名李姓男子不聽勸導，當場直接開立告發單 。