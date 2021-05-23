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一個沒戴好一個給罩不戴 彰化取締未戴口罩開張了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化警分局民生路派出昨天下午在三民市場針對一名不聽勸導未戴好口罩的攤商，開發告發單。圖／警方提供
彰化警分局民生路派出昨天下午在三民市場針對一名不聽勸導未戴好口罩的攤商，開發告發單。圖／警方提供

5月19日起，新冠肺炎疫情提升為第3級警戒，規定出門必須戴口罩，但彰化縣都是採勸導方式，未正式開罰，直到昨天，彰化警分局連續針對兩位不聽勸導民眾，各開發一張告發單，已移請衛生局裁處，可處3000元到1萬5000元罰單，可望成了彰化縣首兩件因未戴口罩吃下罰單的案件。

彰化縣針對民眾未戴口罩只是先行勸導，並由各鄉鎮市成立「口罩宣導隊」，且為擴大宣導效果，讓縣民及平常沒有使用手機或電腦的老人家也能收到訊息，縣府還特別錄製防疫宣傳帶，啟用宣傳車到8大生活圈宣傳，並透過全縣589村里長利用村里廣播喇叭及宣傳車協助宣傳，彰化縣警察局也動用員警宣傳，不過，迄今仍未開出罰單。

彰化警分局民生路派出所所長吳宗翰昨天上午持大聲公，帶隊到三民市場，宣導民眾戴好口罩，見到一名攤商未戴口罩即上前勸導，要他戴上口罩，沒想到員警一轉身，這名攤商就把口罩拉到下巴，不聽勸導，員警 繞了一圈，看到他依然故我，不遵守防疫規定，員警直接開立一張告發單給他 。

昨天下午，民生路派出所接獲報案，指彰化火車站前廣場有民眾未戴口罩 ，員警立即趕到現場勸導，還給了他一個口罩，沒想到過沒多久，又接到民眾報案同地點有人未口罩，員警到場，發現是同一名李姓男子不聽勸導，當場直接開立告發單 。

彰化警分局表示 ，對於這兩位不聽勸導拒戴口罩的民眾 ，警方會在明天上班日將兩件告發單送至縣政府 ，以最快速度裁罰 ，依照傳染病防治法得處以3000元至1萬5000元罰鍰。

彰化警分局民生路派出昨天下午在三民市場針對一名不聽勸導未戴好口罩的攤商，開發告發單。圖／警方提供
彰化警分局民生路派出昨天下午在三民市場針對一名不聽勸導未戴好口罩的攤商，開發告發單。圖／警方提供

口罩 罰單

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