防疫戴口罩 大甲警街頭宣導稽查外籍移工也在列
新冠肺炎國內疫情急遽升溫，全國各地都+已進入第三級警戒，民眾外出皆要強制戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免戶外群聚讓疫情擴大，台中市警察局大甲分局連續3天到轄內廟宇、市場、店家、排班計程車及車行還有外籍移工等人潮易聚集場所進行宣導稽查，提醒民眾相關防疫措施，以免受罰。
大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，為避免假日遊客參拜造成群聚，警方特別製作標語，在廟宇及蔣公路上店家周邊人多擁擠的場所以及車站、排班計程車及車行宣導，向民眾宣導「請大家減少群聚，避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離」等防疫措施，讓現場民眾清楚了解並一同宣導。
也清查大甲警分局轄內外籍移工共計1萬62人，為使移工更瞭解清楚防疫觀念，日南派出所長邱量虔到日南工業區拜訪陳坤藤主任協助幫忙通報所有廠區有外籍移工請做好防疫措施、落實門禁管理，尤其避免移工群聚。
警方除了維護治安、交通外，也全力投入協助執行各相關防疫工作，大甲警分局長李建興表示，許多民眾喜歡聚集遊憩，防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情，警察局配合市政府並站在保護市民健康的立場，如發現群聚違規者，立即勸導如不聽從仍執意群聚作為，將依傳染病防治法第37條暨第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。
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