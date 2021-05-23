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影／清水警異地辦公防疫 也溫心提醒民眾在家防疫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局自製防疫影片，說明分局分流辦公。圖／警方提供
台中市清水警分局自製防疫影片，說明分局分流辦公。圖／警方提供

因應新冠肺炎疫情升溫，台中市清水警察分局配合政府政策，已實施分局業務單位及各分駐（派出）所異地分組分流辦公，清水分局自製影片在臉書說明分流辦公情形，也拿小標語溫心提醒民眾「為了你，我堅守崗位，為了我，請你堅守在家」。

自去年疫情爆發期間，清水分局曾多次進行實地異地分組分流演練，以因應疫情期間維護公務運作順暢不中斷，近日疫情警戒提升為全國三級，清水分局也立即啓動分流辦公。

清水警分局，秉持「雞蛋不放在同一個籃子」的原則，將內勤三分之一人力，分別配置於事前規劃不斷演練之三處異地辦公處所，並擴大員警之間的辦公距離，同時也設置戶外機動派出所及防疫警備車輛，避免飛沫群聚感染外，並可防止員警確診隔離，仍能維持公務運作不停擺。

分局自製影片放分局臉書提醒民眾，配合政府政策實施異地分流辦公，疫情期間民眾進入各公共場應實施實名制，更提醒民眾外出請全程戴口罩

清水警分局長張啟祥表示，自去年疫情期間以來，為求員警能熟悉辦公室流程，每隔一段期間即實施分組分流辦公演練，從由分局門口戴口罩所接著量體溫、以酒精消毒雙手開始，到分配辦公室辦理業務，同時也實際操作電腦、網路等等，此次，分局配合政府政策，無縫接軌實施分流辦公，各項勤業務能順利進行。

台中市清水警分局自製防疫影片，說明分局分流辦公，也提醒民眾在家防疫。圖／警方提供
台中市清水警分局自製防疫影片，說明分局分流辦公，也提醒民眾在家防疫。圖／警方提供

疫情 口罩 新冠肺炎

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