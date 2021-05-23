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青年創業看過來！台中市在光復新村審計新村釋出15空間

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在光復新村釋出13個空間。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在光復新村釋出13個空間。圖／台中市政府提供

台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在光復新村釋出13個空間，審計新村釋出2個空間，提供青年擁有工作室及獨立店面空間安心創業，最長可進駐4年，進而累積目標客群。自即日起受理申請收件至6月9日止，評選後，8月公告錄取名單，歡迎有志創業青年踴躍投件參加徵選。

張大春說，凡20歲至45歲以下，且不具任何事業體的代表人或負責人身分的青年均可提出申請。青年進駐青創基地4年期間，市府提供創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、提供創業獎勵及租金減免等措施，提供進駐青年全面性的創業輔導服務。

勞工局表示，光復新村及審計新村青創基地的青年，可以申請競爭型創業獎勵，依申請項目分別補助50%到100%經費額度，4年下來總補助可達134萬元，補助項目包含創業營運空間整理費用、辦理活動費用、參加外部訓練費用及參與創業競賽獲獎或通過創業補助計畫之獎勵、數位行銷廣告費用、通過商標或專利之申請費用及伴手禮包裝設計費用。

另外，考量青年為初創階段，資金投入實為重要一環，勞工局另提供第1年50%房屋租金減免，期藉此規劃，吸引全國有志青年進駐並藉優惠與補助全力衝刺事業。

有關台中市「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，可至「台中市青年一站式創業入口網」及「摘星青年、築夢台中」FB粉絲專頁查詢，也可電洽勞工局創業服務平台04-22555948、光復新村創業青年服務中心0966-523671或勞工局04-22289111分機35623、35624詢問；招募公告查詢及進駐申請表單下載網址：https://www.tcdream.taichung.gov.tw/1784876/post

台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在審計新村釋出2個空間。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在審計新村釋出2個空間。圖／台中市政府提供

台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在光復新村釋出13個空間。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局長張大春上午指出，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，將在光復新村釋出13個空間。圖／台中市政府提供

創業 青年 勞工局

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