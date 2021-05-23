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電動自行車沒牌 中警創「辨識牌」找1115名移工裝上列管

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供

目前電動自行車尚未修法裝牌列管，不過若衍生相關治安事件，將耗費較多的警方的人力、物力與時間，台中市豐原警分局長吳銘淵因此與轄區內的聘請大量移工的廠商研議，以分局設計號牌，再由廠商購買號牌的方式，協助移工掛在使用的電動自行車上，未來若發生竊盜或相關治安事件時，將有利警方迅速查察，截至前天為止，已有28家廠商、1115名移工響應。

豐原警分局指出，近年來，在台的外籍移工越來越多，由於文化差異與衝突，產生社會治安事件增加，分局長吳銘淵除了要求同仁加強對移工的關懷，協助他們適應在台生活外，也想出了幫移工電動車、自行車裝設「辨識牌」的方式，與轄區內廠商討論，利用簡易4個號碼代表了所轄分局、派出所、公司與移工，由分局設計辨識牌，再由廠商購買號牌後，協助移工掛在電動自行車內，方便管理。

豐原警方局表示，目前電動自行車尚未修法裝牌列管，另外裝設「辨識牌」的化，頻傳失竊的車子較易尋獲，對治安面也較好掌握，藉以提高移工的知法與守法精神，另外號牌一面60元，也不會對廠商造成負擔，今年3月間開始實施相關措施以來，獲得神岡區各大廠商的支持，感謝警方提供這套自主管理方法，目前轄區已有28家廠商1115名移工響應。

豐原警分局長吳銘淵前天率領防治組長蔡季芳、神岡分駐所長林振傑及副所長張國先等幹部，至轄區「三鎰股份有限公司」舉辦掛牌儀式暨防疫宣導，受到廠商歡迎、配合。

豐原警分局長吳銘淵說，針對移工電動車、自行車提供裝設辨識牌服務，主要是偵破竊案，找回車子後，方便車主認領，也有助降低失竊率。此項方案試辦成功後若全面實施，將有助於地方治安與交通秩序的改善與進步。

台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局與轄內廠商合作，將移工的電動車都裝上辨識牌，以利後續發生竊案等刑事案件時，警方可有效率的查緝，迄今已有28家廠商、1115名移工響應。圖／豐原警分局提供

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