聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投27歲確診男去過「梅園餡餅粥」 名店停業一周
南投縣今天新增一例確診案3614，波及中興新村名店「梅園餡餅粥」，因他19晚間6至7點間到梅園用餐，南投市公所今天派人到梅園餡餅粥店周遭消毒，業者也表示，即日起至5月28日將自主店休一周，全體員工居家自主管理。
梅園餡餅粥是中興新村裡知名老店，以小米粥、蔥油餅、餡餅、刀削麵及小菜聞名，2018因業者年紀大，無人接手貼出「頂讓」公告，讓許多老顧客不捨，吸引消費者大排長龍，停業3個月後還是繼續營業。這次卻因新冠肺炎遭池魚之殃。
梅園餡餅粥林姓業者說，被告知案3614曾到店內用餐後，主動與南投縣衛生局聯繫，衛生局告知僅需自主管理，所以決定即日起至5月28日，將自主店休一周，並要求所有員工居家自主管理。
南投市公所今天也到梅園和周遭的環境消毒，業者說，而過去二周晚間收班，店內都採用消毒水噴灑消毒，全體員工也都全程配戴口罩與定時消毒，今天店休前，依然落實完成店內消毒，而所有員工目前都正常無異。
業者也提醒，5月19晚間6至7點間曾到梅園用餐的消費者做好自主管理，消費者可從發票日期時間確認），若有疑慮可主動與衛生局做進一步諮詢，希望大家都平安健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言