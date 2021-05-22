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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

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南投27歲確診男去過「梅園餡餅粥」 名店停業一周

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣今天新增確診案例，中興新村知名梅園餡餅粥遭波及，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供
南投縣今天新增確診案例，中興新村知名梅園餡餅粥遭波及，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供

南投縣今天新增一例確診案3614，波及中興新村名店「梅園餡餅粥」，因他19晚間6至7點間到梅園用餐，南投市公所今天派人到梅園餡餅粥店周遭消毒，業者也表示，即日起至5月28日將自主店休一周，全體員工居家自主管理。

梅園餡餅粥是中興新村裡知名老店，以小米粥、蔥油餅、餡餅、刀削麵及小菜聞名，2018因業者年紀大，無人接手貼出「頂讓」公告，讓許多老顧客不捨，吸引消費者大排長龍，停業3個月後還是繼續營業。這次卻因新冠肺炎遭池魚之殃。

梅園餡餅粥林姓業者說，被告知案3614曾到店內用餐後，主動與南投縣衛生局聯繫，衛生局告知僅需自主管理，所以決定即日起至5月28日，將自主店休一周，並要求所有員工居家自主管理。

南投市公所今天也到梅園和周遭的環境消毒，業者說，而過去二周晚間收班，店內都採用消毒水噴灑消毒，全體員工也都全程配戴口罩與定時消毒，今天店休前，依然落實完成店內消毒，而所有員工目前都正常無異。

業者也提醒，5月19晚間6至7點間曾到梅園用餐的消費者做好自主管理，消費者可從發票日期時間確認），若有疑慮可主動與衛生局做進一步諮詢，希望大家都平安健康。

南投縣今天新增確診案例，中興新村知名梅園餡餅粥遭波及，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供
南投縣今天新增確診案例，中興新村知名梅園餡餅粥遭波及，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供
南投縣今天新增確診案例，因為19日曾到中興新村梅園餡餅粥用餐，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供
南投縣今天新增確診案例，因為19日曾到中興新村梅園餡餅粥用餐，南投市公所今天前往消毒，業者也宣布停業一周。圖／讀者提供

衛生局 新冠肺炎

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