彰化明起禁內用！水果商傳播鏈擴大 都與聚餐、聊天有關

中央疫情指揮中心今天公布新增321例本土個案，其中彰化增4例，累計73例，新增個案中有一名從台北返回彰化的大學生，另3例從水果販售家族傳播鏈衍伸出來。彰化縣長王惠美今宣布，5月23日起縣內餐飲業、便利商店、以及量販店、烘焙業、市場商圈、機關團膳等全部禁止飲食，公共飲食區不得用餐，只能外帶。

中央今天宣布的721新增本土個案中有400例校正回歸上周數據，對此彰化縣府衛生局長葉彥伯說，縣內檢測幾乎在12小時內就可知道結果，密切與實驗室聯繫下，中央今天公布的校正數據中沒有包括彰化。

葉彥伯說，目前水果販買商衍伸的確診個案累計62例，今天新增案例包括水果販商確診女兒的54歲婆婆，第一次採檢陰性，衛生局第一時間已匡列都在家隔離，後來發病採檢而確診，另一名為確診歌唱班成員的56歲妻，另一名為確診保險員的客戶友人，顯示水果商傳染鏈也擴到到第三圈。

另一名為在北部就學的大學生5月15日回到彰化出現症狀子行採檢確診，葉彥伯強調，北部縣市返鄉的民眾需14天內自主健康管理，在家戴口罩，暫時不要外出，出現症狀要到醫院採檢診療。

彰化縣長王惠美說，彰化居間隔離人數目前有1064人、完成篩檢數量5522人，陽性率為1.3%，經調查縣內確診個案有5成以上是經由飲食過程接觸傳染，包括參加喜宴、燒烤店、火鍋店、牛排店、或社區共餐，親友泡茶聊天等。

王惠美說，從確診案例判斷，未戴口罩、長時間、近距離接觸與交談是高風險因子，因此要全面採取禁止現場飲食，經勸導不聽依傳染病防治法規定處3千到1萬5千元罰鍰。