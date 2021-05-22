快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「吃在北斗」商家怕染疫多停業 美食街首見冷清街景　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
「吃在北斗」的北斗鎮美食街假日冷清，少數餐飲店停業只做外帶。記者簡慧珍／攝影
「吃在北斗」的北斗鎮美食街假日冷清，少數餐飲店停業只做外帶。記者簡慧珍／攝影

疫溫急速升溫，中央規定不開放宮廟供民眾入內，彰化縣北斗奠安宮早晚恭請媽祖到廟埕接受信徒參拜，奠安宮後面遠近馳名的中華路人潮大減，七成餐飲店主動停業，約半數肉圓店繼續做生意，嘆生意下滑超過50%，外帶和外送增加也補不回來。

北斗奠安宮管理委員會主任委員陳在今天表示，每天上午6點媽祖移駕到廟埕，距離宮廟大門5公尺以外，供信眾參拜，晚上9點回宮，這種作法直到疫情解封，在這段期間仍有信徒執意想進宮廟，都被執事人員勸阻，現在宮廟外面放滿桌子等障礙物，謝絕信徒入內。

俗諺「吃在北斗」，北斗鎮知名美食街的中華路過去幾天仍有半數以上餐飲店營業，昨天已有業者擔心假日遊客和外地工作的北斗人返鄉登門外帶，宣布今天（星期六）開始停業，果然今天多家特色麵店、小吃店打烊休息，只有連鎖餐飲店開張營業。

北斗肉圓與彰化肉圓齊名，中華路的肉圓店半數休息，知名度高的肉圓店接受外賣和外送訂餐，業者大歎跟去年疫情期間相比，這次生意嚴重受影響，外帶和外送增加都難補損失，宮前街、北斗舊市區的傳統小吃和肉圓店都不做生意，市況相當冷清。

北斗奠安宮等舊市街在位五權里，里長謝正良每天消毒環境，聽說有里民被匡列和居家隔離，天天到商店街消毒，勤快到被別的里辦公室請去支援，北斗鎮公所今天強調，除了每個里個自消毒，鎮公所也做全鎮大消毒，鎮民請安心。

延伸閱讀

中華郵政累計4確診2陽性 王國材令郵局每小時消毒1次

疫情升溫 民眾花蓮長住案例增多、旅宿停業因應

美國人染疫住院平均花費2萬3489元 不但失去丈夫 遺產還被扣押

美國CDC最新指南：小學仍應戴口罩 教室裝空氣過濾器 可降低48%染疫率

相關新聞

一個沒戴好一個給罩不戴 彰化取締未戴口罩開張了

5月19日起，新冠肺炎疫情提升為第3級警戒，規定出門必須戴口罩，但彰化縣都是採勸導方式，未正式開罰，直到昨天，彰化警分局...

電動自行車沒牌 中警創「辨識牌」找1115名移工裝上列管

目前電動自行車尚未修法裝牌列管，不過若衍生相關治安事件，將耗費較多的警方的人力、物力與時間，台中市豐原警分局長吳銘淵因此...

員林藤山步道人少了、K歌站關門 運動也要戴口罩

彰化縣目前累積新冠肺炎確診者77人，到萬華賣水果的盤商、歌唱班等衍生的染疫鏈已達62人，其中衛生局公佈的確診者足跡也有到...

台中24企業捐15分鐘快篩劑1.5萬份 對英國變株辨識度高

國內疫情爆不停，快篩試劑需求量提高，台中市金手獎得獎廠商協進會中有24家廠商，捐贈1萬5千人份的快篩試劑，助市府抗疫。

朝陽夜唱傳播化學兵消毒大作戰 學生：聞漂白水味安心

朝陽科技大學夜唱團形成傳播鏈，1168名師生快篩丶其中29名進一步PCR核酸檢測後全數確認陰性。台中市環保局與十軍團化學...

新冠疫情升三級忙翻警 台中市民暖心送飲料、蛋糕享用

近來正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，台中市警局配合市府局處，進行防疫工作，基層忙翻，不過台中市第一警分局在20日下午、晚間，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。