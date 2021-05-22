「吃在北斗」商家怕染疫多停業 美食街首見冷清街景　

疫溫急速升溫，中央規定不開放宮廟供民眾入內，彰化縣北斗奠安宮早晚恭請媽祖到廟埕接受信徒參拜，奠安宮後面遠近馳名的中華路人潮大減，七成餐飲店主動停業，約半數肉圓店繼續做生意，嘆生意下滑超過50%，外帶和外送增加也補不回來。

北斗奠安宮管理委員會主任委員陳在今天表示，每天上午6點媽祖移駕到廟埕，距離宮廟大門5公尺以外，供信眾參拜，晚上9點回宮，這種作法直到疫情解封，在這段期間仍有信徒執意想進宮廟，都被執事人員勸阻，現在宮廟外面放滿桌子等障礙物，謝絕信徒入內。

俗諺「吃在北斗」，北斗鎮知名美食街的中華路過去幾天仍有半數以上餐飲店營業，昨天已有業者擔心假日遊客和外地工作的北斗人返鄉登門外帶，宣布今天（星期六）開始停業，果然今天多家特色麵店、小吃店打烊休息，只有連鎖餐飲店開張營業。

北斗肉圓與彰化肉圓齊名，中華路的肉圓店半數休息，知名度高的肉圓店接受外賣和外送訂餐，業者大歎跟去年疫情期間相比，這次生意嚴重受影響，外帶和外送增加都難補損失，宮前街、北斗舊市區的傳統小吃和肉圓店都不做生意，市況相當冷清。

北斗奠安宮等舊市街在位五權里，里長謝正良每天消毒環境，聽說有里民被匡列和居家隔離，天天到商店街消毒，勤快到被別的里辦公室請去支援，北斗鎮公所今天強調，除了每個里個自消毒，鎮公所也做全鎮大消毒，鎮民請安心。