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柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」
台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷一個月，還在醫院救治中。黃童術後腦壓從106，一路下降到正常指數25，但昏迷指數仍是3，並有腦部積水狀況。黃父昨日在臉書PO文，「你是爸爸永遠的寶」，盼兒子早日醒來。
黃姓男童已昏迷一個月，腦壓指數雖然已下降到正常值25，但昏迷指數仍是3，黃父每天都會到加護病房探視，但因疫情升溫，醫院加護病房管制探病，黃父只能詢問院方了解兒子病況。他得知兒子腦部積水，相當憂心，在臉書對兒子喊話「你是爸爸永遠的寶」，盼兒子早日醒來。
豐原醫院表示，黃姓男童昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中，至於腦部受損，會發生積水情況，但會自然吸收或排掉。
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