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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

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假關門真營業！彰化酒吧違反禁令 縣府首開出6萬元罰單

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
全國疫情警戒升三級，彰化通令全縣八大特定行業暫停營業，彰化縣府開出第一件6萬元罰單。圖／彰化縣府提供
全國疫情警戒升三級，彰化通令全縣八大特定行業暫停營業，彰化縣府開出第一件6萬元罰單。圖／彰化縣府提供

全台地區新冠肺炎疫情三級警戒，彰化縣長王惠美通令全縣八大特定行業從本月15日到6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散，卻有酒吧違反禁令「假關門、真營業」，彰化縣府依違反傳染病防治法，開出第一張6萬元罰單。

彰化縣警察局彰化分局表示，針對應停業的八大行業場所及休閒育樂場所在公告實施前，都已派員逐一清查通知店家配合，16日凌晨展開稽查，發現彰化市成功路一家酒吧店招廣告霓虹燈開啟 ，店內冷氣全開還有數名民眾在內 ，明顯有營業事實，當場查蒐證及臨檢。

業者辯稱「朋友來訪」，並在臉書發文表示，中央疫情指揮中心當天爆出180例本土確診後，就在臉書上公告停止營業，但不知道不能做外帶調酒的部分，當天也不讓客人進入內用，那天警察來了三次，他將招牌燈關掉，店內燈火打亮，是整理內部還有跟員工討論後續上班時間。

警方將全案移送縣府經綠處裁處 ，縣府經綠處副處長王盟貴說，業者在公告的營業時間內仍燈火通明，且當時還有員工在，以及非員工2人在現場飲酒，沒有戴口罩、保持社交安全距離，疫情嚴峻時刻會從嚴認定，希望業者能配合。

除此之外，警方在同天時段也發現彰化市中山路、吉祥街及陳陵路都有酒伴店家偷偷營業被查獲陳報縣府 ，近期也會收到裁罰書 。彰化縣警局強調，縣府公告視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧八大特定行業，自15日至6月8日暫停營業，縣府及警察局將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2 款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬到30萬元罰鍰。

疫情 警察

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