田尾怡心園工程落後恐被收回億元補助款 彰縣府頭大

彰化縣「田尾迎賓之心」─怡心園整修工程，整體施工進度落後約兩成，如果無法在今年8月間提報營建署核銷經費，1億元補助款將被收回，縣政府心急如焚，幾乎天天找包商開會和督促趕工，似乎成效不大，民眾未見怡心園工地出現積極施工景象。

怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫，去年2月10日盛大動工，面積7.2公頃，工程經費1.28億元，營建署補助85%，縣政府配合款15%，工期330天，原訂今年2月前完工，包商申請展延到5月，不過施工現況及疫情嚴峻，本月底前可能無法完工。

先前傳出包商和監造公司不合，常被挑毛病，包商因此「怠工」，施做進度緩慢，趕不上春節前完工開放怡心園，縣政府居間協調，先撥付約3000萬元工程款，加上田尾郷公所從旁協助，包商整理部分場地作為春節臨時停車區，暫度春節旅遊高峰期的難關。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬今天表示，春節過後，包商施工進度還是慢，特別是加碼施設的大型遊具施工計畫，文件零星送審，因遊具不是現成的，也沒特定施工包商，到現在縣政府都沒辦法審查遊具工程，等於進度掛0。

其餘工程項目廁所、百景園溫室、怡心園場地，施工進度近七成，因廁所等場館蓋好硬體之後，需要裝設軟體和申請水、電；城觀處長田飛鵬說，這些都需要時間進行作業流程，整體而言，怡心園施工進度相當急迫。

城觀處幾乎天天找包商開會，了解工程進度問題，但沒得到具體答案，城觀處因此不再估驗工程及提前支付工程款，但提醒包商今年8月要提報核銷工程計畫，若無法趕在提報前完成驗收，縣政府將依採購法和工程合約，實支實付工程款之外，還求償縣政府形象受損的違約金。

田飛鵬表示，最棘手的事情不是無法如期完工而解約，而是面臨被營建署以執行成效不力為由，收回計畫補助款，縣政府沒經費找包商繼續做未成的工程，怡心園整建成了無尾工程，一定會被地方罵爆。

田尾鄉公所對怡心園工程進度緩慢，一延再延，也十分頭疼。鄉長林守政說，不清楚包商和監造公司之間發生什麼事，鄉公所插不上手，乾著急之外還被鄉民罵翻，實在很無辜，希望縣政府強力居間協調，加速怡心園工程。

田尾迎賓之心─怡心園整修工程，去年配合增設停車格、廁所間數、田尾鄉清明掃墓和鄉公所建議更改排水管口徑等變更原工程項目，向縣政府申請工期延後獲准，今年春節後包商希望再展延工期，縣政府認為目前雖缺工，但包商沒積極趕工也有責任，不同意展延。