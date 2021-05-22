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政院審查中捷綠線「大坑段北側人口少」中市補充說明

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷綠線延伸大坑規劃。圖／台中市交通局提供
中捷綠線延伸大坑規劃。圖／台中市交通局提供

台中捷運綠線延伸大坑及彰化可行性研究，台中市政府依行政院審查意見完成報告書檢討修正，日前提送中央爭取計畫核定，盼中央支持並加速審查作業，及早啟動延伸工程規劃。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線已正式營運，市民及學生搭乘踴躍，盼延伸線儘快完成，未來綠線延伸大坑、彰化後，更兼具平日通勤、假日休閒。

台中捷運綠線延伸線在去年10月23日經交通部審查同意，並提報到行政院審議。交通部今年4月送行政院審查意見，政院請市府檢討後再提報，審查意見包括彰化段應待「擴大彰化市都市計畫」通過後再報、大坑段北側人口稀少，難以拓展服務範圍等，市府依各項意見補充相關數據、說明計畫、合理性與必要性，且捷運綠線延伸線是前瞻軌道建設計畫，已編列特別預算辦理後續綜合規劃作業，盼中央加速核定，以利及早動工。

葉昭甫表示，目前「擴大彰化市都市計畫」由內政部都市計畫委員會審議中，已將捷運綠線延伸線與都市發展併同規劃考量，將有效帶動地方發展。大坑段北側人口部分，市府說明目前大坑地區周邊新建案及新住人口眾多，人口穩定成長，且大坑登山步道去年觀光人次突破330萬人次，潛在運量驚人，確實亟需導入大眾運輸服務。

交通局指出，這次修正報告無調整規劃方案，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站，目前市府已備妥延伸線綜合規劃前置作業，待中央核定即可啟動。

中捷綠線延伸彰化段規劃。圖／台中市交通局提供
中捷綠線延伸彰化段規劃。圖／台中市交通局提供

台中捷運 行政院 都市計畫

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