潭心自行車天橋完工 施工架拆除後串聯潭雅神綠園道

台中市建設局規劃建置跨越潭子區中山路（台三線）潭心自行車天橋，今年3月起，進行橋體結構吊裝及表面塗裝作業，目前已順利完成，預計於5月23日起至5月26日晚間10點至隔天清晨6時，管制車道進行臨時施工架拆除。

建設局表示，施工期間中山路三段（人和路至潭富路段）南北向，僅開放雙向各單一車道通行，民眾行經該時段時留意路況、小心慢行。

潭心自行車天橋採分階段施工，現已完成橋體主結構、拱圈、吊桿吊裝及表面塗裝作業，過程順利，降低潭心自行車天橋臨時施工架拆除作業對交通衝擊，將避開用路尖峰時段在夜間施工。

建設局長陳大田表示，路口配置交通管理指揮人員，用路人行經該路段請配合交管人員引導，以維護行車安全，民眾如有問題或建議事項，可撥打台中市民一碼通專線1999洽詢。

潭心自行車天橋完工後，未來串聯潭雅神綠園道，以及全長21.7公里的綠空廊道自行車道。