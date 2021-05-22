影／騎士沒戴口罩 暖警開勸導單還送一片口罩

疫情嚴峻，全台提升到第三級警戒，外出必須強制戴口罩。台中市大甲區有員警巡邏時，發現一名男子騎機車卻未戴口罩，當場攔停並勸導，騎士起初還以為自己違規被攔停，經提醒才恍然大悟忘了戴口罩，員警除開立勸導單，還拿出口罩請男子戴上，讓騎士嚇了一大跳，頻頻致謝，並立刻戴上口罩。

台中市警局大甲分局西岐派出所所長黃益全，5月20日下午巡邏時，在大甲區如意路上發現一名謝姓男子騎機車卻未戴口罩，配合政府防疫工作，當場攔停並勸導。謝男一開始還以為自己違規被攔停，經告知才發現自己忘了戴口罩，當下感到很不好意思，也不知所措。

警方開立勸導單，並拿出一個口罩給謝男使用，讓謝男嚇了一大跳，頻頻點頭致謝，並立刻戴上口罩。警方也提醒謝男外出時務必戴口罩，保護自己也守護家人。

大甲警分局統計於5月21日前，員警協助稽查未戴口罩的民眾狀況，口頭勸導件數80件，書面勸導件數79件，尚未有開罰案件。大甲警分局分局長李建興呼籲民眾勿有心存僥倖心態，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。