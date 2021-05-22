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計程車推簡訊實聯制 中市府籲中彰投苗逾1萬輛車加速

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
交通部規定，計程車駕駛人須在5月26日佈建完成。圖／台中市交通局提供
交通部規定，計程車駕駛人須在5月26日佈建完成。圖／台中市交通局提供

全台各大運輸場站均配合行政院實施「簡訊實聯制」，交通部規定，計程車駕駛人須在5月26日佈建完成。台中市交通局表示，已請各計程車業者申請「簡訊實聯制」QR-Code，建議統一張貼在副駕駛座椅背後方計程車駕駛人執業登記證左上角，方便乘客乘車時掃描。

交通局長葉昭甫表示，計程車營業屬性特殊，現有台中市車籍車輛約8400部，分屬282家車行、10家合作社及1680家個人計程車行；非台中市車籍的彰化縣、南投縣、苗栗縣共同營業區的計程車，亦可加入台中14家計程車隊並接受派遣，因此，實際在台中營業的計程車約近萬輛，數量龐大。

申請「簡訊實聯制」QR-code時，各計程車派遣車隊、車行、合作社應以「交通事業」身分申請，提供所屬駕駛使用，就所屬車號及領用QR-code號碼進行造冊；個人車行駕駛且未加入車隊者，以「個人店家」身分申請QR-Code，呼籲計程車業者及駕駛儘速完成申請，並列印張貼於車內。

交通局表示，計程車業者可至防疫實聯制簡訊登錄管理系統：https://emask.taiwan.gov.tw/real/申請「簡訊實聯制」QR-code，另外，疫情期間搭乘計程車，駕駛與乘客務必全程佩戴口罩減少交談，不戴口罩經勸導不聽者，將開罰新台幣3000元至1萬5000元，另也鼓勵民眾搭車時使用電子票證或線上等多元管道支付車資，減少付錢找零的接觸機會。

計程車 實聯制 台中市

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