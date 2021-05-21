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台中市禁現場飲食 業者紛推外送外帶優惠因應

中央社 / 台中21日電

台中市政府今天宣布，22日至6月8日，全市餐飲業禁止內用，一律實聯制外送、外帶，台中市多家業者為配合政策，推出外帶、外送促銷因應，市長盧秀燕呼籲共體時艱。

本土疫情持續升溫，台中市政府自22日起連續18天，禁止餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他提供現場餐飲的場所，禁止現場飲食，需實聯制外送、外帶。為配合市府政策，多家業者、商家推出外送、外帶服務。

中友百貨受到朝陽科大女大生確診足跡波及，前天閉店消毒，今天重新營業，明天就遇到禁止現場飲食政策，中友百貨在APP開設「外帶、外送訂餐」服務，另設立店外取餐區，消費者可在1樓取餐。

因確診者曾到訪東協廣場，日前主動自行消毒並停業到30日的台中火車站內驛鐵道文化園區新站商場「鐵鹿大街」，因應禁止現場飲食政策，決定將自主停業時間延至6月8日。

逢甲夜市內知名激旨燒鳥指出，無法現場飲食，對生意打擊很大，但為了防疫必須共體時艱，即日起推出防疫串燒套餐，外帶提供優惠折扣。另外米其林必比登推介的金之園草袋飯表示，外帶便當送味噌湯。

盧秀燕表示，因為許多店的內用標準不一，只要脫口罩吃東西就有很大風險，將台中市所有飲食行業標準調整一致，「短暫限制措施是不得已的，希望大家共體時艱」。新聞局長黃國瑋表示，市府正研擬補助紓困計畫。

台中市 實聯制

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