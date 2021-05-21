台中市設置12處快篩站 108名醫師組志願醫療團

台中市政府設置12處快篩站，台中市2大醫師公會號召成立「台中市民間基層醫護志願醫療團」，108名醫師自願加入，支援社區篩檢站工作，護理師公會、醫檢師公會響應中。

國內本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，台中市政府成立9家醫療院所快篩站、2處社區快篩站、1處專案快篩站。台中市率先由大台中醫師公會與台中市醫師公會共同組成「防疫志願軍」，投入有症狀的患者快篩、視訊問診的服務。

大台中醫師公會理事長魏重耀、台中市醫師公會理事長陳文侯今天出席台中市疫情指揮中心記者會表示，台中市基層醫師與藥師公會、護理師公會等民間相關醫事團體，全力投入社區篩檢，也同步做好視訊診療的準備，希望支持市府防疫政策，確保市民健康。

市長盧秀燕感謝許多醫師不畏辛勞，主動投入防疫工作，貢獻專業，共同抗疫。

衛生局長曾梓展指出，疫情趨嚴，此刻更需醫界共同相挺，感謝醫師公會及基層診所協會的熱血支援，自動規劃排班協助社區篩檢站篩檢工作、透過通訊診療，提供集中檢疫所輕症及無症狀陽性個案醫療需求、協助支援醫院人力等工作，守護市民健康。

衛生局指出，疫情嚴峻，為提升防疫檢疫的醫療量能，台中市擴大招募防疫熱血醫師、護理人員及檢驗師，至今共有108名醫師加入支援行列，另2大護理師公會及醫檢師公會也熱絡響應，陸續招募中。