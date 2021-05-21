警察給口罩也不戴 中市府重罰婦人1.5萬元

全國19日起提升為疫情第三級警戒，台中市69歲楊姓婦人在市場未戴口罩，還將警方提供的口罩丟掉，台中市政府今天重罰新台幣1萬5000元罰緩。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自5月19日起全國提升為疫情第三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩，違者經勸導不聽者，依照傳染病防治法，得處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。台中市警察局各分局配合防疫政策，發現有未戴口罩者，主動協助勸導，不聽勸導者即蒐證移請主管機關裁處。

台中市第六警分局今天指出，20日中午12時，69歲楊姓婦人在市場內未戴口罩，員警除勸導外並提供她1個新的口罩，未料婦人不願意配戴，還將口罩丟棄，員警蒐證後移請主管機關裁罰。

台中市第一警分局20日下午4時也接獲民眾報案，46歲葉姓婦人搭公車時，將口罩戴在下巴，未摀住口鼻，車上民眾勸導未果，警方到場勸導，婦人還一度與警方對峙，警方依規定將婦人函送台中市府裁處。

台中市政府表示，依據傳染病防治法，搭乘大眾運輸須全程戴口罩，葉姓婦人上車後假借講手機原因，將口罩拉下至下巴處，經司機規勸不聽並咆哮，通知警察到場請婦人下車，期間約40分鐘，考量大眾運輸密閉空間且車內仍有其他乘客且態度不佳，裁罰9000元。

台中市政府說，至於楊姓婦人在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩，婦人不願配戴外，還將口罩丟棄，重罰1萬5000元，遏止違規行為。