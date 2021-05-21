彰化縣肉品和果菜市場掌握人流 今起全程錄影

彰化縣溪湖鎮有全縣唯一的肉品市場，和縣內最大的果菜市場，農民、承銷商幾乎每天必到交易，4天前溪湖鎮被縣政府列入疫情重災區，肉品市場和果菜市場連忙加裝體溫檢測儀和錄影設備，加強管制人員進出，避免成為疫情缺口。

彰化縣肉品市場昨天下午在拍賣館外面裝設體溫檢測儀，今天上午11點驗收後啓用，有效距離約1公尺，判讀時間約3秒，全程錄影，畫面資料可以回溯檢查。大門口仍採人工量測體溫和登記身分別。

溪湖鎮果菜市場有多個出入口，零售市場區沒圍牆，溪湖鎮疫情後，市場只保留北大門，其餘出入口關閉，市場拉起封鎖線。今天北大門起架設錄影機，進出人車分流，入口全程錄下進入的人車，量測體溫仍採人工；經過強力宣導，農民和承銷人都戴口罩進場。

端午節即將到來，肉品市場的市況熱絡，每日拍賣總頭數維持1600至1700頭毛豬，每公斤均價約75元，跟去年同期每公斤均價約62元相比，上漲約兩成，但彰化縣肉品市場指出，毛豬飼料漲價約兩成五，現在的售價反映成本，農民沒因拍賣行情漲價而獲利。

溪湖鎮果菜市場5月7日到貨量約164噸，今天約102噸，均價變動不大，維持約16至17元。市場方面表示，天氣炎熱沒下雨，蔬菜品質受影響，北部疫情嚴峻導致當地拍賣市場限制進場交易量，中南部的市場也因疫情管制人流，農民只好分散管道賣菜，造成近日到貨量減少。