快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣肉品和果菜市場掌握人流 今起全程錄影

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場今天啟用體溫量測儀。圖／肉品市場提供
彰化縣肉品市場今天啟用體溫量測儀。圖／肉品市場提供

彰化縣溪湖鎮有全縣唯一的肉品市場，和縣內最大的果菜市場，農民、承銷商幾乎每天必到交易，4天前溪湖鎮被縣政府列入疫情重災區，肉品市場和果菜市場連忙加裝體溫檢測儀和錄影設備，加強管制人員進出，避免成為疫情缺口。

彰化縣肉品市場昨天下午在拍賣館外面裝設體溫檢測儀，今天上午11點驗收後啓用，有效距離約1公尺，判讀時間約3秒，全程錄影，畫面資料可以回溯檢查。大門口仍採人工量測體溫和登記身分別。

溪湖鎮果菜市場有多個出入口，零售市場區沒圍牆，溪湖鎮疫情後，市場只保留北大門，其餘出入口關閉，市場拉起封鎖線。今天北大門起架設錄影機，進出人車分流，入口全程錄下進入的人車，量測體溫仍採人工；經過強力宣導，農民和承銷人都戴口罩進場。

端午節即將到來，肉品市場的市況熱絡，每日拍賣總頭數維持1600至1700頭毛豬，每公斤均價約75元，跟去年同期每公斤均價約62元相比，上漲約兩成，但彰化縣肉品市場指出，毛豬飼料漲價約兩成五，現在的售價反映成本，農民沒因拍賣行情漲價而獲利。

溪湖鎮果菜市場5月7日到貨量約164噸，今天約102噸，均價變動不大，維持約16至17元。市場方面表示，天氣炎熱沒下雨，蔬菜品質受影響，北部疫情嚴峻導致當地拍賣市場限制進場交易量，中南部的市場也因疫情管制人流，農民只好分散管道賣菜，造成近日到貨量減少。

疫情 農民

延伸閱讀

第一果菜市場2人員快篩陽性 北農改交易方式不休市

台北第一果菜市場2人確診 北農：改建工程暫停

葡萄何辜 水果盤商染疫遭指影響銷量王惠美促銷

久早水質惡化 溪湖區排汙染曝光將裝移動攝影抓亂倒

相關新聞

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷一個月，還...

假關門真營業！彰化酒吧違反禁令 縣府首開出6萬元罰單

全台地區新冠肺炎疫情三級警戒，彰化縣長王惠美通令全縣八大特定行業從本月15日到6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散，卻有酒...

田尾怡心園工程落後恐被收回億元補助款 彰縣府頭大

彰化縣「田尾迎賓之心」─怡心園整修工程，整體施工進度落後約兩成，如果無法在今年8月間提報營建署核銷經費，1億元補助款將被...

潭心自行車天橋完工 施工架拆除後串聯潭雅神綠園道

台中市建設局規劃建置跨越潭子區中山路（台三線）潭心自行車天橋，今年3月起，進行橋體結構吊裝及表面塗裝作業，目前已順利完成...

影／騎士沒戴口罩 暖警開勸導單還送一片口罩

疫情嚴峻，全台提升到第三級警戒，外出必須強制戴口罩。台中市大甲區有員警巡邏時，發現一名男子騎機車卻未戴口罩，當場攔停並勸...

身障日照服務暫停至5月28日 台中社會局建議彈性調整

降低身心障礙者使用社區式服務及交通往返過程感染風險，台中市社會局配合衛福部防疫措施，因應三級警戒，5月28日前暫停台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。