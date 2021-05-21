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葡萄被標籤化彰化促銷 衛生局：病毒跟著人走葡萄無辜

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化葡萄近期受情影響被標籤化，彰化縣長王惠美極力促銷。圖／彰化縣府提供
彰化葡萄近期受情影響被標籤化，彰化縣長王惠美極力促銷。圖／彰化縣府提供

彰化葡萄是國內主要產區之一，但近來受到水果販售商傳播新冠肺炎到家族與社區影響，葡萄銷量大受影響，彰化縣長王惠美極力為葡萄促銷，衛生局長葉彥伯也說，病毒是跟著人走，葡萄種在戶外，天天太陽高溫曝曬，病毒也活不下去，葡萄帶病毒是錯誤觀念。

彰化縣葡萄種植地區以溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉、埔鹽鄉、二林鎮為大宗，種植面積約1200公頃，約占全台的1/2，每兩顆葡萄就有一顆來自彰化。

王惠美說，「吃葡萄不吐葡萄皮」是一句非常有智慧的話，因為葡萄的營養成分高，從葡萄皮至葡萄籽都很有營養，情嚴峻的時候，盡量減少外出，可以多利用與縣府合作的電商平台，採購彰化優鮮，力挺小農，時值葡萄盛產期，端午佳節即將來臨，送禮自用兩相宜，民眾可利用電商平台訂購即可宅配到府，包括i郵購平台-彰化優鮮農漁會專區等。

農業處表示，現代農業技術發達，葡萄雖說全年供應，但每年5到8月恰是夏季葡萄的盛產期，也是最佳風味賞味期。

葉彥伯也強調，葡葡是無辜的，葡萄種在戶外，要與確診個案接觸幾乎不可能，傳聞病毒可能殘留在紙箱的說法，直接接觸機率都微乎其微了，何況是間接，葡萄本身天天在大太陽底下照射，民眾不要被錯誤訊息混淆了基本常識。

彰化葡萄近期受情影響被標籤化，縣府努力促銷。圖／彰化縣府提供
彰化葡萄近期受情影響被標籤化，縣府努力促銷。圖／彰化縣府提供

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