南投縣主要風景區暫停入園 目前休園情形一次看

南投縣本周升三級防疫警戒以來，但因應疫情升溫，各景點分別宣布休園措施，縣府經整理後，上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，5月20日至28日全面暫停一般遊客入園，未來將視疫情提早或延後園區開放日期外，縣長林明溱也呼籲，疫情緊繃下，縣民最好待在家裡，非必要少去外縣市，才是最好的自我防疫，也請在外縣市親朋好友，暫時別來南投最好，就地「避疫」。

南投縣府所屬清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋目前休園至5月28日外，竹山瑞龍瀑布園區。竹山梯子吊橋（天梯）即日起至南投縣政府發佈開放日，埔里鎮地理中心碑入口處，已拉警示帶請遊客勿入，埔里鎮鯉魚潭、竹山菸葉館、竹山文化園區、南投猴探井天空之橋、信義坪瀨琉璃光之橋、。

交通部觀光局所屬的日月潭國家風景區包括向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊等，加上參山國家風景區松柏嶺遊客中心，以及觀光遊樂業如九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，全部暫停營業至5月28日，玉山國家公園指出，目前園區內所有遊客中心、賣店、山屋與生態保護區皆全面關閉，以免發生群聚傳染及疫病擴散問題。

農委會林務局東勢林管處所屬的合歡山森林遊樂區，目前關閉室內場域，住宿亦暫停至5月28日外，南投林管處奧萬大國家森林遊樂區、九九峰森林步道封閉也暫停營業；台大實驗林管處的溪頭、鳳凰自然教育園區及下坪自然教育園區，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期，僅接受已預訂園區內住宿的旅客入園。

國立自然科學博物館宣布車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區 自5月16日起至6月8日暫停開放外，台灣大學、翠峰農場（卡爾小鎮）營隊活動全部暫停外，中興大學惠蓀林場因森林火災已於5月13日起休園，清境農場、清境國民賓館及小瑞士同樣暫停營業至5月28日。