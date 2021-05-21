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葡萄何辜 水果盤商染疫遭指影響銷量王惠美促銷

中央社 / 彰化縣21日電

彰化縣溪湖鎮水果盤商夫妻到台北萬華賣葡萄染疫，果農表示連帶影響葡萄銷量，對此，農糧署已澄清「病毒不會感染植物或透過植物傳播」。彰化縣長王惠美今天也請民眾多選購。

溪湖鎮一對水果盤商夫妻前往台北市萬華區賣葡萄遭感染，成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，並傳給親屬、刮痧師傅、喜宴同桌賓客、社區歌唱班成員等，果農表示連帶影響葡萄銷量，因此，從中央到地方接連澄清「葡萄沒染疫」，請放心選購。

縣長王惠美今天表示，彰化縣葡萄種植地區以溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉、埔鹽鄉、二林鎮為大宗，種植面積約1200公頃，每2顆葡萄就有1顆來自彰化，疫情嚴峻時刻，民眾可多利用與縣府合作的電商平台採購「彰化優鮮」農產，目前是葡萄盛產期，請多力挺農民。

行政院農業委員會農糧署表示，新冠肺炎屬動物性病毒，不會感染植物或透過植物傳播，且果農採收葡萄後進行分級包裝，大多以直銷、宅配等方式銷售，不會與消費者接觸，請消費者放心食用；國產葡萄富含葡萄糖及果糖，易被人體吸收，幫助恢復體力、消除疲勞。

另外，王惠美說，縣府結合全縣26個鄉鎮市於21日到23日進行全縣大消毒，呼籲民眾一起落實居家消毒，可用漂白水與冷水1:50稀釋調配，用來擦拭桌椅、門把、開關、地板，幼兒玩具也要消毒；縣內熱門景點、八卦山大佛風景區同步進行全區清潔消毒。

新冠肺炎 王惠美

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