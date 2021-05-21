葡萄何辜 水果盤商染疫遭指影響銷量王惠美促銷
彰化縣溪湖鎮水果盤商夫妻到台北萬華賣葡萄染疫，果農表示連帶影響葡萄銷量，對此，農糧署已澄清「病毒不會感染植物或透過植物傳播」。彰化縣長王惠美今天也請民眾多選購。
溪湖鎮一對水果盤商夫妻前往台北市萬華區賣葡萄遭感染，成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，並傳給親屬、刮痧師傅、喜宴同桌賓客、社區歌唱班成員等，果農表示連帶影響葡萄銷量，因此，從中央到地方接連澄清「葡萄沒染疫」，請放心選購。
縣長王惠美今天表示，彰化縣葡萄種植地區以溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉、埔鹽鄉、二林鎮為大宗，種植面積約1200公頃，每2顆葡萄就有1顆來自彰化，疫情嚴峻時刻，民眾可多利用與縣府合作的電商平台採購「彰化優鮮」農產，目前是葡萄盛產期，請多力挺農民。
行政院農業委員會農糧署表示，新冠肺炎屬動物性病毒，不會感染植物或透過植物傳播，且果農採收葡萄後進行分級包裝，大多以直銷、宅配等方式銷售，不會與消費者接觸，請消費者放心食用；國產葡萄富含葡萄糖及果糖，易被人體吸收，幫助恢復體力、消除疲勞。
另外，王惠美說，縣府結合全縣26個鄉鎮市於21日到23日進行全縣大消毒，呼籲民眾一起落實居家消毒，可用漂白水與冷水1:50稀釋調配，用來擦拭桌椅、門把、開關、地板，幼兒玩具也要消毒；縣內熱門景點、八卦山大佛風景區同步進行全區清潔消毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言