久早水質惡化 溪湖區排汙染曝光將裝移動攝影抓亂倒

今年少雨，河川水質惡化，彰化縣水質改善試區選定溪湖區排，今天起做水質監測，溶氧量接近零，水中沒生物，河道堆積垃圾，臭氣沖天，縣政府將裝置移動式攝影機抓偷倒廢棄物，防止河川環境品質持續下滑。

縣政府推動溪湖區排水質改善試辦區計畫，委託專業監測公司到溪湖區排作水質採樣監測，彰化縣就業能力教育協會專員協助專業監測人員，選擇監測點下水。

監測人員穿青蛙裝走進區排，因今年雨量稀少，水流停滯，河道全是淤泥，大部分深度10至20公分，最深80公分，技術人員採樣時發現區排因水量極少，汙染物質化作淤泥，泥中無魚無蝦。

高溫無雨，區排散發溫熱臭味，監測人員撈起汙泥，泥巴被翻攪後，臭氣沖天，即使戴口罩也惡臭難聞。監測人員採樣後，初步檢視區排廢棄物，像宮崎駿動漫「神隱少女」中的河神，濃稠汙泥裡充斥塑膠、金屬、木料、保麗龍等生活及工業廢棄物。

彰化縣就業能力教育協會指出，溪湖區排是東螺溪的一部分，東螺溪早在日治時期被「分家」，脫離原來濁水溪系統，失去自有天然潔淨水源，水道收納家庭廢水、養豬廢水及沿岸的工商業廢水，雨水豐沛時東螺溪及周邊排水的汙染被稀釋，水質稍獲改善，像今年久旱，水質比往年更糟，地方民眾相當關心居住環境品質受影響。

溪湖區排水質監測是今年南彰化空間藍圖規畫的一項，彰化縣政府邀請彰化縣就業能力教育協會，協助整合水質改善試辦區的官民團體，包括溪湖鎮公所、彰化縣養豬協會、溪湖區排沿線的六個里及社區發展協會，還有三個社區巡守隊、東螺溪環保協會，參酌屏東縣東港溪治理河川的成功模式，建立改善溪湖區排的行動模組。

縣政府水利資源處長陳詔慶說，東螺溪的大宗汙染源來自養豬廢水，其次是亂丟垃圾，不易在短期內整治見效，縣政府選定試辦區域，監測公司調查和監測溪湖區排水質，同時做生態調查，供作水質改善試辦區的基礎資料，縣政府未來將成立畜牧業輔導、資源化推動、社區聯合巡查等三大行動模組，藉由官民合作凝聚共識，達到輔導畜牧業、廢棄物資源化和杜絕偷倒垃圾的行動目標。