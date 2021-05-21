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南投歷史建築藍田雅舍遭荔枝椿象入侵 找平腹小蜂除害

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市歷史建築「藍田雅舍」最近發現荔枝椿象，文化局採購平腹小蜂卵片，進行生物防治。記者江良誠／攝影
南投市歷史建築「藍田雅舍」最近發現荔枝椿象，文化局採購平腹小蜂卵片，進行生物防治。記者江良誠／攝影

南投縣文化局歷史建築「藍田雅舍」最近除草時，發現龍眼樹上有荔枝椿象，馬上向台灣大學採購「平腹小蜂卵片」，平腹小蜂會寄生於荔枝椿象之卵內，使其無法孵化，希望藉由生物防治，讓蟲害防治也能很環保。

最近氣溫炎熱，荔枝、龍眼果樹生長茂盛，也陸續發現荔枝椿象群聚發生，除了果樹外，荔枝椿象也會入侵住家，甚至在門窗、晾曬衣物上產現卵塊，讓民眾相當困擾。南投縣農業處提醒，民眾發現卵塊時只要拿衛生紙捏破丟棄，如果已孵化成若蟲，因會噴毒液的導致皮膚受傷，必須戴手套移除較為安全。

文化局表示，荔枝椿象喜食龍眼、荔枝、欒木等無患子科的嫩葉，導致落花、落果，並造成嫩枝及幼果枯萎或果皮黑化等症狀，荔枝椿象成蟲噴出的酸液還會灼傷人體皮膚。

據防治專家建議，中部地區投放「平腹小蜂卵片」時機為每年2月至5月，若民眾住家周邊有種植這些樹木，可留意觀察，有防治需求，可搜尋「荔枝椿象防治」即可得到相關訊息，邀請大家一起來防蟲。

紅姬緣椿象與荔枝椿象不同，紅姬緣椿象又稱「紅椿象」，與台灣欒樹為互利共生關係，無攻擊性，雖有臭味但不會使人受傷，易被誤認為外來種荔枝椿象遭到誤殺。

南投縣歷史建築藍田雅舍龍眼樹發現荔枝椿象，文化局呼籲民眾一起防治害蟲。圖／南投縣文化局提供
南投縣歷史建築藍田雅舍龍眼樹發現荔枝椿象，文化局呼籲民眾一起防治害蟲。圖／南投縣文化局提供

荔枝椿象 文化局 衛生紙

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