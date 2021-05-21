受疫情衝擊看過來！彰化縣祭出多項租稅紓困措施
新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊各行各業，彰化縣地方稅務局表示，為協助受疫情影響的民眾，將採取停徵使用牌照稅、營業場所減輕房屋稅等多項租稅紓困措施，減輕租稅負擔，一起度過難關。
彰化縣地方稅務局提供的稅務紓困措施如下：
一、車輛停用停徵使用牌照稅：受疫情影響，車輛暫時不使用可向監理機關辦理停駛，車輛停用期間，免徵使用牌照稅。
二、營業場所減輕房屋稅：營業場所或空間如受疫情影響而停止使用，可在停用期間申請適用較低房屋稅率，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵。
三、主動辦理核減或停徵娛樂稅：配合防疫措施暫停營業娛樂場所及具娛樂性選物販賣機(夾娃娃機)等行業，停業期間主動停徵娛樂稅，免由娛樂業者提出申請。非屬強制停業的娛樂業者，因疫情無法營業或營業收入減少，核減查定稅額。
四、隔離檢疫者可申請房屋稅展期繳納：本年度(110)房屋稅，因接受隔離治療、隔離或檢疫，致無法在法定期間內(5月31日)繳納，延長繳納期限至6月30日：展延繳納期限屆滿時仍接受隔離治療者，繳納期限可自隔離治療結束的次日起，再展延20天。
五、受疫情影響可申請延期或分期繳納：納稅義務人因受疫情影響無法於房屋稅繳納期間內繳清稅款，可以在繳納期間內申請延期或分期繳納稅捐，延期期限最長12個月，分期最長可達36期。
為減少感染風險，彰化縣地方稅務局網站建置「防疫安心e稅專區」，提供24小時線上服務，首創納保手機視訊服務，透過視訊提供民眾納稅者權利保護協助，歡迎民眾多加利用。民眾如有疑問，可撥該局免費電話：0800-476969洽詢。
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