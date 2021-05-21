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防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

疫情三級警戒 社工暫緩訪視 居服員優先服務迫切項目

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
疫情嚴峻，華山基金會目前暫緩訪視長輩。報系資料照
疫情嚴峻，華山基金會目前暫緩訪視長輩。報系資料照

新冠肺炎疫情肆虐，國內疫情升級為三級警戒，為避免人與人接觸，不少社福機構暫時取消訪視作業，華山基金會原本要啟動的端午年節禮募款大受影響，彰化目前還募不到一成，長照2.0的居家照顧服務目前也暫緩提供不迫切的服務項目，像是復健、外出購物、外出散步，保障服務員服務安全也降低個案染疫風險。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬說，彰化從宣布準三級開始就展緩獨居長者的訪視工作，除了極少數需要陪醫、拿藥的服務仍不能中斷，仍有協助，最主要擔心長輩趴趴走或是社工到處跑有感染風險，目前改為電話追蹤或視訊聯絡，但不少長輩聽力功能不佳，或根本沒裝電話，不容易溝通聯絡，仍擔心長輩安危，希望疫情趨緩，盡快恢復正常訪視。

華山每年端午節會贈送長輩年節物資，彰化預計要募1735份物資，但因疫情嚴峻，相關宣傳都改為防疫，黃玉芬說，許多合作店家也面臨停業、躲疫情的艱難時刻，實在不好意思開口募款，若三級警示延長，恐怕端午物資也要延後發送。

彰化家扶中心照顧經濟弱勢等3200名學童，主任王震光說，許多家庭的家長都是做兼職工作，現在許多服務業受疫情影響都休息，家中經濟勢必受到影響，但服務個案多，目前暫緩訪視，6月底前的活動也都暫停，但與個案家庭仍保持密切聯繫，各組社工也分層辦公，避免感染風險。

彰化居家照顧服務目前仍持續，老五老基金會指出，彰化區居服員目前87人並未因為疫情而有明顯請假，服務量能仍充足，但考量居服員與個案風險，目前先暫緩部分非迫切服務，但像是備餐、沐浴等照護還是要有專人處理，仍會到宅服務。

疫情 居服員 社工

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