快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市社會局：11月前身障證明效期到期 自動延至年底

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
依照衛福部公告，若今年5月13日以前已向地方政府申請重新鑑定、延長需求評估，且延長期限在5月14日尚未屆滿者；以及今年5月14日至10月31日證明效期屆滿，須重新鑑定及需求評估者，身障證明效期統一延長至今年12月31日。社會局提供
依照衛福部公告，若今年5月13日以前已向地方政府申請重新鑑定、延長需求評估，且延長期限在5月14日尚未屆滿者；以及今年5月14日至10月31日證明效期屆滿，須重新鑑定及需求評估者，身障證明效期統一延長至今年12月31日。社會局提供

疫情升溫，全國進入三級警戒，減少身心障礙者出入醫療機構等高風險場域，台中市社會局表示，依照衛福部公告，若今年5月13日以前已向地方政府申請重新鑑定、延長需求評估，且延長期限在5月14日尚未屆滿者；以及今年5月14日至10月31日證明效期屆滿，須重新鑑定及需求評估者，身障證明效期統一延長至今年12月31日。

台中市社會局表示，請身障者不用擔心，近期會以書面通知寄至身障者家中，民眾無須主動申請，可以原證明繼續享有相關權益和已領有補助。

社會局補充，市府已統一進行系統展延，但民眾若有求職、就學、停車、購票等需出示證明的需求，仍需在收到公文通知後，持社會局公文和身心障礙證明到台中各區公所辦理紙本證明展延註記，以便提供相關單位查驗。

社會局說，今年11月1日以後證明效期屆滿，須重新鑑定及需求評估者，如有展延的需要，仍需依規定檢具正當理由、國民身分證及身心障礙證明，主動向各區公所提出申請，最多申請延長60日。

有關身心障礙證明換發，台中市民可洽詢各地方區公所，或來電洽詢社會局諮詢窗口：（04）22289111分機38722、37312、37310。

有關需求評估問題，可洽東興區身心障礙需求評估中心（04）24752616、（04）24751695、（04）24754434；陽明區身心障礙需求評估中心（04）22289111 分機38701~38716。

身障者 台中市 疫情

延伸閱讀

20餘名新街友露宿新北 市府：關懷健康問足跡

久旱不雨中市柑橘傳災情 果農心痛：樹上的果全掉光

警報解除！中市平等國小師生92人檢測結果陰性

疫情警戒第三級 竹縣府加強獨居老人、街友關懷

相關新聞

久旱柑橘災損 爭取現金救助

久旱不雨，台中潭子、后里與豐原、山城等地柑橘果園，葉子枯黃、果實一碰就掉，損失嚴重。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國昨前往會勘。...

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷一個月，還...

假關門真營業！彰化酒吧違反禁令 縣府首開出6萬元罰單

全台地區新冠肺炎疫情三級警戒，彰化縣長王惠美通令全縣八大特定行業從本月15日到6月8日期間暫停營業，嚴防疫情擴散，卻有酒...

田尾怡心園工程落後恐被收回億元補助款 彰縣府頭大

彰化縣「田尾迎賓之心」─怡心園整修工程，整體施工進度落後約兩成，如果無法在今年8月間提報營建署核銷經費，1億元補助款將被...

潭心自行車天橋完工 施工架拆除後串聯潭雅神綠園道

台中市建設局規劃建置跨越潭子區中山路（台三線）潭心自行車天橋，今年3月起，進行橋體結構吊裝及表面塗裝作業，目前已順利完成...

影／騎士沒戴口罩 暖警開勸導單還送一片口罩

疫情嚴峻，全台提升到第三級警戒，外出必須強制戴口罩。台中市大甲區有員警巡邏時，發現一名男子騎機車卻未戴口罩，當場攔停並勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。