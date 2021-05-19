劍青檢改控不顧疫情業務檢查 台中高分檢檢察長說話了

劍青檢改昨天發布聲明，槓上台中高分檢，指控台中高分檢不顧台灣社會目前疫情嚴峻的狀況，堅持照常前往彰化地檢署，實施「全無急迫性之業務檢查」，增加暴露染疫的無謂風險及傳播鏈。台中高分檢檢察長謝榮盛說，該業務檢查早在一個月前就排定，他聯絡彰檢檢察長後，也確認調卷都已準備妥當，且台中市2級警戒，若彰檢都已備妥卷證，且公務機關都正常上班，因此依原定時程進行。

台中高分檢檢察長謝榮盛說，本署的年度業務檢查，早在一個月前即排定各地檢署檢查的時程，彰化地檢排定5/17至21日，檢查前一天（16日）研考科有請示高本檢，據指示雙北地區為三級警戒，中部尚為二級，可由各高分檢自行斟酌。

謝榮盛說，收到高本檢指示後，他有再與彰化地檢署檢察長俞秀端連繫，俞也稱相關調卷準備都已就緒，特別擴大二間辦公室供檢查之用，再與帶隊的主任李慶義研究，李也說既然地檢已經準備好了，不去反而造成地檢重來一次的麻煩和困擾，且公務機關都正常上班，檢察官也都是內部人員，與開庭有不特定的外部當事人不同，因此決定依原訂時程進行。至台中是否依原訂時程進行，將依疫情變化調整決定。

以下為劍青檢改聲明：(110.5.18)

籲請法務部監督特定高分檢：

請停止非必要業務和人員接觸 協助地檢集中精力因應未來變局

一、法務部及高檢署均已於110年5月15日對地檢署積極防堵疫情做出緊急處置，高檢署更直接宣布「年度檢察業務檢查均暫緩實施」，召回高檢署檢察官，降低一二審檢察官、書記官和工友傳遞卷宗等人員接觸機會，台南高分檢隨即跟進停止業務檢查；所轄地檢署因此得以專注防疫，包括準備工作分流及居家辦公，將人力耗損與互動接觸降到最低，俾因應未來緊急所需。本會對高檢署及台南高分檢之高效作為予以肯定。

二、詎料，臺中高分檢則迄今毫無機關警覺，無視疫情嚴重，除昨(17)日、今日均持續派員前往彰化地檢署業務檢查，今日更通知台中地檢署將堅持照常前往實施全無急迫性之業務檢查，並預計於5月31日開始對台中地檢署執行調卷檢查作業。為了臺中高分檢檢察官要蒞臨檢視卷宗，就必須先讓無法確認先前行蹤及接觸史之臺中高分檢檢察官進入各地檢署之核心辦公區域，再使同樣情況的地檢署書記官乃至於工友居中搬運案卷、在臺中高分檢檢察官觸摸翻閱案卷後再將案卷交還承辦檢察官（過程中案卷當然無法噴灑消毒液進行消毒）。其業務檢查行程，可能牽連其轄下各地檢署之多數同仁，增加暴露染疫之無謂風險及傳播鏈。

三、今（18）日傍晚最新疫情狀況，臺中高分檢轄區近3日(5/16-18)新增確診人數已達40人。臺中衛生局傍晚亦宣佈已協調10家醫院設置快篩站，20日起提供免費篩檢。臺中都會區究竟有無其他尚未檢出之染疫民眾，是否可能因此回溯匡列對象？臺中高分檢當前堅持檢查之行徑令人費解。倘其中有人因故遭到匡列隔離，追蹤回溯後，勢將波及所轄各地檢署同仁亦遭匡列波及；倘有同仁不幸染疫確診，更有可能徹底癱瘓地檢署機能。本會對於臺中高分檢本應帶頭超前部署，反倒派員前往拖累地檢署及增加負擔之作為予以強烈譴責，並呼籲法務部長關注並評估行政監督。

四、本會認為，例行年度業務檢查並不急於一時，且檢查之對象僅為案件之卷宗，事理上並無任何特殊之急迫性與必要性而不容延期進行，高本檢亦已明確宣示暫緩實施。尤以地檢署書記官為因應業務檢查，不僅耗費大量心力重新整理卷宗，須經常來回穿梭傳遞資料於檢查人、受檢人之間應付各式問答，製造其極大風險。此刻書記官乃各地檢署極為珍貴，維持機關基礎效能之人力資源。在維持地檢署基本運轉之指導原則下，更不應妄加無謂耗損。本會正告臺中高分檢，應嚴遵中央流行疫情指揮中心所揭示之防疫政策，停止無謂染疫風險活動，改變心態轉而積極提供所轄地檢署防疫資源及後勤協助，團結集中精力準備因應未來的變局，盼勿一意孤行，日後釀成所轄地檢署防疫破口之元兇。