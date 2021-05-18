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彰化疫情傳播鏈源頭　縣府明設行動快篩站普篩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今天晚上宣布明天在溪湖鎮湳底社區設行動快篩站。圖／縣政府提供
彰化縣政府今天晚上宣布明天在溪湖鎮湳底社區設行動快篩站。圖／縣政府提供

彰化縣今天新增22例新冠肺炎確診病例，疫調發現傳播鏈發生於溪湖鎮湳底社區發展協會，縣政府和衛生局今晚公布，明（19日）在溪湖鎮湳底社區發展協會成立COVID-19行動快篩站啟動，上午8點30分到12點，下午1點到5點為特定對象辦理分流快篩。

彰化縣今天新增的確診病例都曾在湳底社區活動，衛生局因應疫情升溫，明天行動快篩站，受理對象為5月7日起曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者，攜帶身分證和健保卡，依照年齡分四梯次受檢。

第一梯次：上午8點30分到10點30分為60歲以上者。

第二梯次：上午10點30分到12點為50歲至60歲。

第三梯次：下午1點到3點為40歲至50歲。

第四梯次：下午3點到5點為40歲以下者。

衛生局 健保卡

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