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南投人氣小吃店太誘人 彰化染疫者也來惹關注
本土確診今新增240例，其中彰化爆增22例，該衛生局傍晚公布最新足跡，南投縣人氣小吃店「可莉越南美食」也入列，為此閉店一周；南投衛生局表示，已派員清消，3名員工自主健康管理，縣府也呼籲，沒事別「趴趴走」降低染疫風險。
彰化衛生局今傍晚確診個案公共場所活動史，確診者足跡多達18處，不僅跨越南、北彰化，南投草屯的超人氣越南小吃店「可莉越南美食」也入列，敘明5月13日下午3至5時曾有確診者前往停留消費，消息一出也引發南投民眾關注。
「可莉越南美食」也因此張貼公告宣布「疫情嚴重休息一周」，南投衛生局則表示，昨天獲知消息，第一時間就通報該店家，請業者先做好環境清理，並請當天3名工作人員進行自主健康管理，今天也派員展開環境消毒，民眾勿過度恐慌。
而縣府秘書長洪瑞智今下班前也召集衛生局長黃昭郎、民政處長吳燕玲、社會及勞動處長林志忠、建設處長李正偉、計畫處長蕭文呈、新聞及行政處長林琦瑜等人，研商強化防疫工作事宜。
由於各縣市防疫破口狀況不同，洪要求各單位加強掌握，滾動檢討防疫公告內容，必要時增列禁止事項；另，為加強基層防疫工作，縣府希望比照中央防疫視訊模式，建立縣府和郷鎮市公所的會議視訊網。
洪瑞智表示，透過網路開會，及時傳達防疫政策，並了解各地防疫問題，做及時而有效處置；此外，他也呼籲，鑑於人口流動，人與人連結易發生染情，並造成感染，政府呼籲民眾，防疫期間，沒事不要亂跑，保護自己也保護別人。
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