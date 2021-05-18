快訊

休達大偷渡：報復西班牙？摩洛哥偷放5,000難民渡海

台師大1學生外宿萬華 全校停課後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投人氣小吃店太誘人 彰化染疫者也來惹關注

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
彰化染疫者曾到南投縣人氣小吃店「可莉越南美食」，今進行環境消毒，且閉店休業一周。記者賴香珊／攝影
彰化染疫者曾到南投縣人氣小吃店「可莉越南美食」，今進行環境消毒，且閉店休業一周。記者賴香珊／攝影

本土確診今新增240例，其中彰化爆增22例，該衛生局傍晚公布最新足跡，南投縣人氣小吃店「可莉越南美食」也入列，為此閉店一周；南投衛生局表示，已派員清消，3名員工自主健康管理，縣府也呼籲，沒事別「趴趴走」降低染疫風險。

彰化衛生局今傍晚確診個案公共場所活動史，確診者足跡多達18處，不僅跨越南、北彰化，南投草屯的超人氣越南小吃店「可莉越南美食」也入列，敘明5月13日下午3至5時曾有確診者前往停留消費，消息一出也引發南投民眾關注。

「可莉越南美食」也因此張貼公告宣布「疫情嚴重休息一周」，南投衛生局則表示，昨天獲知消息，第一時間就通報該店家，請業者先做好環境清理，並請當天3名工作人員進行自主健康管理，今天也派員展開環境消毒，民眾勿過度恐慌。

而縣府秘書長洪瑞智今下班前也召集衛生局長黃昭郎、民政處長吳燕玲、社會及勞動處長林志忠、建設處長李正偉、計畫處長蕭文呈、新聞及行政處長林琦瑜等人，研商強化防疫工作事宜。

由於各縣市防疫破口狀況不同，洪要求各單位加強掌握，滾動檢討防疫公告內容，必要時增列禁止事項；另，為加強基層防疫工作，縣府希望比照中央防疫視訊模式，建立縣府和郷鎮市公所的會議視訊網。

洪瑞智表示，透過網路開會，及時傳達防疫政策，並了解各地防疫問題，做及時而有效處置；此外，他也呼籲，鑑於人口流動，人與人連結易發生染情，並造成感染，政府呼籲民眾，防疫期間，沒事不要亂跑，保護自己也保護別人。

彰化縣衛生局今天傍晚公布新冠肺炎確診者足跡。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局今天傍晚公布新冠肺炎確診者足跡。圖／彰化衛生局提供

衛生局 越南

延伸閱讀

全台大停課 南投卻有家長不想讓孩子回家

復興空廚推防疫便當預約價99元起 人氣調理包60元起跳

就怕遠距教學行不通 南投原鄉校學生借書回家看

彰化疫情重災區 三鄉鎮今天一連6天全區消毒

相關新聞

南投人氣小吃店太誘人 彰化染疫者也來惹關注

本土確診今新增240例，其中彰化爆增22例，該衛生局傍晚公布最新足跡，南投縣人氣小吃店「可莉越南美食」也入列，為此閉店一...

台中按摩店不甩疫情「假關門、真營業」 警上門查緝開罰

因應新冠肺炎疫情升溫，台中市政府陸續在15日以後，規範有23類的特殊營業場所需暫停營業，以避免疫情擴散，台中市第六警分局...

田中有確診病例 口罩糾察宣導隊今起吹哨提醒防疫

彰化縣田中鎮公所因應本土疫情升溫，整編休館的圖書館員工，成立口罩糾察宣導隊，今天田中鎮長洪麗娜帶著糾察宣導隊和「大聲公」...

全國停課！台中捷運綠線19日起減班 29日恢復正常營運

中央流行疫情指揮中心宣布全國各級學校自明天(19)日至5月28日停止到校上課，台中捷運公司配合政策，明起調整捷運綠線班距...

影／中市推「5055」消毒法 環局：一桶水救疫情、一條抹布護台灣

台中市政府環保局長陳宏益表示，以前防疫強調戴口罩、勤洗手，現在不夠用了，他提倡「5055」有效消毒法，擦試手部最常碰到的...

南投山難多消防人力吃緊 議員要求山搜分隊先增員

南投縣境內多山，隨山林解禁後，山難事故頻傳，近期更是山林火警不斷，消防人員疲於奔命，也需要民間救難協會協助，議員今在議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。