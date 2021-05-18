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田中有確診病例 口罩糾察宣導隊今起吹哨提醒防疫
彰化縣田中鎮公所因應本土疫情升溫，整編休館的圖書館員工，成立口罩糾察宣導隊，今天田中鎮長洪麗娜帶著糾察宣導隊和「大聲公」到人潮比較多的傳統市場，宣導戴口罩、保持社交距離等標語。
縣政府沒證實田中鎮有疫情，溪湖葡萄盤商家族有家人定居田中鎮，並且確診，關於停課流言四起，縣政府仍未鬆口，但田中鎮公所今天證實田中有確診病例，且足跡分布廣泛。
田中鎮公所提高防疫層級，鎮長洪麗娜領軍帶口罩糾察宣導隊到市集宣導，一旦看見有人沒戴口罩就吹哨子提醒。
她說，醫界證實戴口罩是防範新冠肺炎最簡單有效方式，彰化縣目前是準三級的警戒區，雖沒罰則，鎮公所為了鎮民健康成立口罩糾察宣導隊，每天將帶宣傳標語和口哨到田中鎮人潮比較多的地方，例如乾德宮附近的第一市場、東閔路旁的果菜市場和肉品市場、黃昏市場等公共場所宣導，希望在大家的共同努力下度過疫情。
田中鎮公所為了可以加快完成消毒速度，清潔隊改裝資源回收車為動力噴霧消毒車，盡可能增加每天消毒範圍，讓鎮民可以安心。
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