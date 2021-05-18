芳鄰列疫情重災區 田尾園藝業者捨佛系防疫半休園
台灣本土疫情發燒，彰化花壇鄉田尾園藝業者為求安全，一改去年解封前的佛系防疫作為，開始在園區門口和官網公告休園日期，也有餐廳自動停業到本（5）月28日，簡餐類改為外帶，降低群聚感染的風險。
記者訪查，露天式園藝行多在門口公告必須戴口罩入園，有室內展覽室的園藝行各有防疫措施，有的僅要求入內參觀戴口罩，有的在門口貼公告休園，開放日期在官網公告。目前已有多肉植物店家綠果、花木金牌園藝一店和公園店等商家暫時休園。
田尾鄉長林守政表示，田尾公路花園屬於開放空間，絕大多數園藝行通風良好，旅遊相對安全，不過今年本土疫情嚴峻，多點爆發，業者不敢掉以輕心，園區內大型餐廳幾乎自動停業到5月28日，園藝業者也紛採休園防疫，今天田尾公路花園店家進入半休園狀態。
縣政府今天下午已宣布溪湖、埔心、永靖三鄉鎮為疫情重災區，田尾鄉毗鄰永靖鄉，兩鄉園藝產業相通、農民往來密切，有民眾擔心疫情蔓延提高警戒，田尾鄉公所今天完成全鄉消毒；林守政說，園藝店家主要做大宗批發，園區是門面，兼做散客生意，遇到本土疫情大爆發，店家業務回歸電話和網路聯繫，暫時謝絕散客。
社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，田尾公路花園空曠，空氣流通，園藝業者只要請民眾戴口罩，保持社交距離，防疫方面應該不問題。
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