芳鄰列疫情重災區 田尾園藝業者捨佛系防疫半休園

台灣本土疫情發燒，彰化花壇鄉田尾園藝業者為求安全，一改去年解封前的佛系防疫作為，開始在園區門口和官網公告休園日期，也有餐廳自動停業到本（5）月28日，簡餐類改為外帶，降低群聚感染的風險。

記者訪查，露天式園藝行多在門口公告必須戴口罩入園，有室內展覽室的園藝行各有防疫措施，有的僅要求入內參觀戴口罩，有的在門口貼公告休園，開放日期在官網公告。目前已有多肉植物店家綠果、花木金牌園藝一店和公園店等商家暫時休園。

田尾鄉長林守政表示，田尾公路花園屬於開放空間，絕大多數園藝行通風良好，旅遊相對安全，不過今年本土疫情嚴峻，多點爆發，業者不敢掉以輕心，園區內大型餐廳幾乎自動停業到5月28日，園藝業者也紛採休園防疫，今天田尾公路花園店家進入半休園狀態。

縣政府今天下午已宣布溪湖、埔心、永靖三鄉鎮為疫情重災區，田尾鄉毗鄰永靖鄉，兩鄉園藝產業相通、農民往來密切，有民眾擔心疫情蔓延提高警戒，田尾鄉公所今天完成全鄉消毒；林守政說，園藝店家主要做大宗批發，園區是門面，兼做散客生意，遇到本土疫情大爆發，店家業務回歸電話和網路聯繫，暫時謝絕散客。