5月19到28日全國停課 中市公車減班、停駛

教育部今宣布全國各級學校因應疫情停課，改為居家線上學習，台中市政府交通局對此表示，台中市公車5月19日起至28日停止上課，多條公車路線減班，預計29日恢復正常班表。

交通局長葉昭甫表示，台中公車路線針對通學族群所行駛的區間車、延繞及200、500、700及900路等公車路線原則停駛。

另有寒暑假班表的公車路線，停課期間一律改為寒暑假班表發車，待宣布台中恢復到校上課日，中市公車再全面恢復服務。

交通局說明，林務局宣布全國各森林育樂場域與自然保護區域自今日起至5月28日暫停開放，台中轄內八仙山、大雪山國家森林遊樂區與東勢林業文化園區均暫停開放，服務八仙山的269路公車在暫停開放期間停駛，153延高鐵台中站09:35發車班次僅行駛至谷關，八仙山13:15發車班次改谷關13:30發車；服務大雪山的252路公車停駛；服務東勢林業文化園區的153區間車東勢高工17:40班次停駛。

停止上課期間，跳蛙式幹線公車與區間車都由原有主線班車替代。另部分公車路線平日會繞至學校，停課期間暫時取消，部分路線發車時刻與平日不同，請民眾多留意。

針對發車班次如有任何疑問，可上交通局網站(https://www.traffic.taichung.gov.tw/ )或電洽1999市民專線、公共運輸及捷運工程處（04-22291716）查詢，另有官方版「台中公車」APP掌握資訊。