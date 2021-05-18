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彰化疫情重災區 三鄉鎮今天一連6天全區消毒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
化學車沿街消毒，民眾應趕快收起物品，今天下午有葡萄農路邊擺攤，來不及收葡萄。記者簡慧珍／攝影
化學車沿街消毒，民眾應趕快收起物品，今天下午有葡萄農路邊擺攤，來不及收葡萄。記者簡慧珍／攝影

彰化縣葡萄家族疫情傳播鏈從溪湖鎮湳底開始，縣政府今天把溪湖鎮和相鄰的埔心鄉、永靖鄉都列入重災區，今天下午3點起一連6天，軍方化學兵依序到三鄉鎮全區消毒，民眾應避免露天曝曬衣物和食品。

溪湖鎮公所透過縣政府請軍方第十兵團今天進駐溪湖鎮，下午3點起全鎮大消毒，先從傳播鏈起點溪湖鎮湳底，位在國道一號員林交流道特定區，溪湖鎮清潔隊員騎機車帶路，化學兵和化學車到湳底龍水宮往外消毒，一路噴藥到埔心鄉交界處折返，沿著148線噴灑消毒劑。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，今、明兩天在溪湖鎮消毒，縣政府明天將開會討論埔心鄉和永靖鄉的消毒路線，今天起一連6天針對公共環境、民宅立面噴藥，民眾要收起室外衣物和食品以免被噴灑消毒藥劑。

縣政府調查疫情，葡萄盤商家族、刮痧工作者、喜宴同桌者14人染疫，「葡萄媽媽」參加歌唱聚會，今天再增22名接觸者確診，另有同一餐廳同一時段喜宴賓客及接觸葡萄家族的親友等上千人採檢，縣政府通知溪湖、埔心、永靖三鄉鎮餐廳禁止內用，不過溪湖特色餐廳和埔心鄉夜店燒烤均已自動停業到5月28日。

疫情 喜宴

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