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獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

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台中市設10家快篩站 全市將大清消

中央社 / 台中18日電

台中市這波疫情至今有4例確診個案，台中市長盧秀燕今天表示，已協調10家醫院設置快篩站，1天可篩檢2000到3000人，而全市29區也將展開清消工作。

台中市從這波疫情發展以來，共出現4例確診個案，雖然台中市今天沒有確診者，但鄰近的彰化縣今天新增22名確診者，讓台中市政府不敢掉以輕心，盧秀燕下午率相關局處說明市府強化防疫作為。

盧秀燕指出，市府經協調台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、中港澄清醫院、衛生福利部台中醫院、衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國軍台中總醫院等10家醫院設置快篩站，由於快篩站是設在室外，也協調醫院注意動線及防暑作為。

台中市衛生局長曾梓展則指出，10家快篩站從20日起提供免費篩檢，但快篩劑是稀有資源，不是無限供應，除非有跟確診者足跡重疊或有接觸史，請不要因為內心恐慌就出來篩，預計10家快篩站1天共可進行2000到3000人快篩。

由於大里區有2名確診者，台中市環保局長陳宏益表示，只要有確診者足跡就展開清消工作，預定先以大里區為中心向周遭方圓5公里內大街小巷開始清消，而全市29區也將展開清消，除外在環境的清消，也呼籲民眾做好自己室內的消毒。

台中市 衛生局 盧秀燕

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