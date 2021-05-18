南投獲贈千劑快篩試劑 部署社區爆疫情初步使用

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續，南投縣政府今天獲贈1000劑快篩試劑，可因應社區發生疫情時初步使用。

充實南投縣防疫資源，寶齡富錦生技股份有限公司下午到南投縣政府捐贈1000劑「新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，由副縣長陳正昇代表接受並回贈感謝狀；陳正昇說，感謝寶齡富錦生技發揮企業社會責任，熱心捐贈防疫物資，期盼更多企業、團體站出來。

陳正昇說，南投縣府團隊高規格嚴守社區防線，並提升警戒至「準第三級」，推動30項防疫措施；寶齡富錦提供的15分鐘快篩試劑能進行初步篩檢，提供初步結果，因應社區發生疫情時初步使用，也呼籲全民共同防疫，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚。

寶齡富錦發言人丁爾昆說，公司回饋社會並幫助弱勢不遺餘力，疫情開始後，即著手研發15分鐘快篩試劑，可因應社區發生疫情初步使用，準確度高；公司發揮企業社會責任發送各縣市政府，協助抗疫並展現關懷社會決心，未來若還有需要，將結合公益模式盡力協助。

另外，縣府民政處表示，配合中央防疫政策，即日起到6月8日，轄內喪葬告別式都須停止公祭儀式，除請公、私殯儀館經營業者配合辦理，並請各禮儀服務業者承攬住家或私人場所辦喪葬儀式也比照落實，另請各公立機關、民意代表暫停參加公祭致奠。